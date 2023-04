﻿Die letzten Wanderschäfer von Schleswig-Holstein

Uraltes Handwerk, vom Aussterben bedroht: Der Fotograf Holger Rüdel hat die Arbeit der letzten Wanderschäfereien in Schleswig-Holstein dokumentiert. Ein Buch und eine Wanderausstellung sind daraus entstanden. Passend dazu haben wir die dienstälteste Wanderschäferin im Land besucht.

„Jetzt riechen die Schafe besonders gut. Nach Sonne und Frühling“, sagt Wanderschäferin Birgit Voigtländer. Mit rund 800 Mutterschafen und 120 Ziegen beweidet sie Heideflächen, Moore und Trockenwiesen in Naturschutzgebieten Schleswig-Holsteins. Schafherden dienen dabei als wichtige Landschaftspfleger. Rund 50 Prozent ihres Umsatzes macht sie mit diesen Auftragsarbeiten. Die anderen 50 Prozent kommen aus dem Verkauf von Fleisch.

Aukrug. Allein unter Schafen. So sieht eigentlich der Alltag von Birgit Voigtländer (56) aus. Doch nun ist die Wanderschäferin aus Aukrug plötzlich eine kleine Berühmtheit im Norden geworden. Der Grund: In dem beeindruckenden Bildband „Nomaden unserer Zeit“ und der dazugehörigen Ausstellung wird sie zusammen mit drei weiteren Wanderschäfereien aus Schleswig-Holstein in großformatigen Bildern präsentiert. Die vier sind die letzten ihrer Art.

Zufrieden steht Birgit Voigtländer an diesem Vormittag inmitten ihrer Schafherde. Rund 600 Tiere und ein paar Ziegen hat sie heute dabei. Ab und zu ertönt ein kleines Blök-Konzert. Ansonsten wird friedlich gegrast. „Schafe sind tolle Tiere“, sagt sie. Sie seien „nett“, ein „bisschen frech“ und wie alle Tiere „nicht nachtragend“. „Jetzt riechen sie besonders gut. Nach Sonne und Frühling.“

Dienstälteste Wanderschäferin aus Schleswig-Holstein lebt in Aukrug

Dass Birgit Voigtländer einmal als dienstälteste Wanderschäferin Schleswig-Holsteins durch die Lande ziehen würde, hätte sie sich früher auch nicht träumen lassen. „Es hat sich irgendwie so ergeben.“

Aufgewachsen in Hamburg sucht sie Anfang der 1990er-Jahre nach einem Ausgleich zum hektischen Leben. Eine Schäferei kommt da gerade recht. Unterkunft und Verpflegung werden ihr gestellt. Ein Gehalt gibt es nicht. Aber die Arbeit mit den Schafen, so merkte sie schnell, ist auch ein netter Lohn.

Zur Schäferei Aukrug gehören 800 Mutterschafe und 120 Ziegen

Am Ende erhält sie 130 lebende Schafe geschenkt. Der Weg in die Selbstständigkeit kann beginnen. Seit 1999 ist sie alleinige Chefin von 800 Mutterschafen, 120 Ziegen und vier Mitarbeitern. Mit ihrer Schäferei Aukrug beweidet die geprüfte Tierwirtin im Auftrag des Landes Heideflächen, Moore und Trockenwiesen in Naturschutzgebieten der Kreise Segeberg und Rendsburg-Eckernförde.

Als die Anfrage von Fotograf Holger Rüdel (72) aus Selk bei ihr eintrudelte, erbat sie sich erst einmal Bedenkzeit. „Aber wir sind vom Aussterben bedroht“, sagt sie. „Eine bessere Werbung gibt es nicht.“ Also sagte sie zu.

In Deutschland geben jedes Jahr 50 Schäfereien auf

„50 Schäfereien in Deutschland stellen im Jahr ihren Betrieb ein“, sagt sie und stützt sich nachdenklich auf ihre Schäferschippe. Das alte Wissen gehe verloren – ob Hütetechnik, Ausbildung der Hunde oder artgerechte Behandlung der Schafe bei Krankheiten. „Dabei ist eine Landschaft ohne Schafe doch nur halb so schön“, sagt sie.

Aber zur Wahrheit gehört auch: Nicht jeder ist zum Wanderschäfer geboren. Das Leben als umherziehender Hirte ist kein Zuckerschlecken. Immer ist man auf der Suche nach genügend Futter für die Herde, nach den Wegen dorthin. Die Stiefel stecken ständig in Schafköteln. Man ist Stürmen, Hagelschauern und Regengüssen ausgesetzt. Dazu kommt die Gefahr durch Wölfe. Für ein kleines Nickerchen zwischendurch ist da keine Zeit.

Wanderschäfer in Schleswig-Holstein werden immer weniger

Auch jetzt im Gespräch und inmitten der Schafe ist Birgit Voigtländer mit ihren Augen überall. „Hej, Schafe“, brüllt sie wenig später. Ein paar ihrer Tiere haben sich zu weit entfernt. Schäferhündin Urla flitzt los und treibt sie wieder zusammen. „Der Job ist schon manchmal hart“, sagt sie. Zwar übernachtet sie schon längst nicht mehr im Schäferwagen, sondern fährt nach rund sechs Stunden Hütezeit wieder nach Aukrug. Die Tiere werden dann eingezäunt. Aber eine Sechs-Tage-Woche sei die Regel.

„Nomaden unserer Zeit“: Wanderausstellung macht Station in Schleswig Insgesamt werden in Schleswig-Holstein im Auftrag des Landes rund 1 100 Hektar Land durch Wanderschäfer gepflegt. Für 2023 stehen im Landeshaushalt dafür rund 660 000 Euro bereit. Wanderschäfereien mit mindestens 600 Schafen und 30 Ziegen können sich auf einzelne Flächen bewerben. Die Vergabe-Laufzeit beträgt jeweils fünf Jahre. Die Tiere sorgen dafür, dass erhaltenswürdige und pflegebedürftige Trocken-, Feucht- und Moorflächen kurz gehalten und ausgedünnt werden. Die Ausstellung „Nomaden unserer Zeit“ mit Fotos von Holger Rüdel ist noch bis zum 30. Juni in Schleswig in der Galerie der Nord-Ostsee-Sparkasse zu sehen. Anschließend gehen die 75 großformatigen Schwarz-Weiß-Bilder auf Wanderschaft nach Bad Segeberg (3.7-28.7), Kiel (August bis Oktober 2023), Rendsburg (19.11.23-28.1.24), Neumünster (ab 26.10.24) und Keitum auf Sylt (ab Februar 2025). Die Ausstellung ist ein Projekt der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein. Der dazugehörige Bildband ist im Wachholtz-Verlag erschienen (ISBN 9-783529-050817).

Wie sie ihre Zukunft sieht? „Ich hoffe, mein Jungschäfer oder meine Jungschäferin übernehmen irgendwann“, sagt sie. Sonst müsse sie alle Tiere schlachten. Ihre Mitarbeiterin Sina Hell (28), die seit sechs Jahren als Schäferin arbeitet, könnte sich das vorstellen.

„Der Job wird nie langweilig“, sagt die junge Frau, die nach dem Abitur nicht an der Universität, sondern in der Natur ihr Glück suchen wollte. Sie schätzt an der Arbeit, dass es „immer etwas Neues zu lernen gibt“ – von den Schafen und den Hunden gleichermaßen.

Viel gelernt hat auch der Fotograf und Autor Holger Rüdel. Zwei Jahre lang arbeitete er mit Kamera und Drohne an dem Projekt und begleitete vier der noch im Norden existierenden Wanderschäfereien in Alltag. Eingefangen hat er nun – wie schon 2021 mit seinem Fotoband über die letzten Fischer von Holm – ein faszinierendes Stück Vergangenheit.