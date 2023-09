﻿Dämpfer für von Boetticher vor Europawahl: Nord-CDU nominiert Herbst als Spitzenkandidaten

Kiel. Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther (50) hat einen parteiinternen Kritiker in die Schranken verwiesen. Am Montagabend nominierte der Vorstand der Nord-Union den Günther-Gefolgsmann Niclas Herbst (50) als Spitzenkandidaten zur Europawahl 2024. Der Günther-Gegenspieler Christian von Boetticher (52) kam nur auf den aussichtslosen Platz drei. Die Liste wird endgültig am Donnerstag auf einer Vertreterversammlung in Neumünster bestimmt.

Richtungsstreit in der CDU

Im Vorfeld war mit Spannung erwartet worden, wie stark Günther sich für Herbst einsetzt und ob er auf der Listenversammlung eine Niederlage seines Kandidaten riskieren würde. Von Boetticher gehört zum konservativen und wirtschaftsfreundlichen Flügel der Nord-Union, der den liberalen Kurs Günthers ebenso kritisch sieht wie das Regierungsbündnis mit den Grünen.

Von Boetticher versucht Comeback

In der CDU gelten beide Politiker als europa-tauglich. Herbst gehört dem EU-Parlament seit 2019 an, von Boetticher vertrat Schleswig-Holstein von 1999 bis 2004 in Brüssel. Im Anschluss machte von Boetticher in der Landespolitik Karriere, musste seine Führungspositionen (Partei- und Fraktionschef, Spitzenkandidat für die Landtagswahl) aber 2011 nach Bekanntwerden einer Affäre mit einer 16-jährigen Schülerin abgeben.

Wadephuls Tochter will nach Brüssel

Günther machte im Landesvorstand nicht nur klare Kante im Flügelstreit, sondern ließ überraschend Hannah Wadephul (28) auf Platz zwei der Landesliste setzen. Die Newcomerin, Tochter des bekannten CDU-Bundestagsabgeordneten Johann Wadephul, war von der Jungen Union vorgeschlagen worden. Die angehende Juristin stammt aus Günthers Heimatkreis Rendsburg-Eckernförde.

Kampfabstimmung um Spitzenplatz?

In der CDU wird jetzt gerätselt, ob es von Boetticher in Neumünster auf eine Kampfabstimmung um Listenplatz eins ankommen lässt. Im Günther-Umfeld werden ihm nur geringe Chancen (30 zu 70) zugebilligt.

