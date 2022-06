﻿Nord-Ostsee-Kanal: Der Ausbau verzögert sich um ein Jahr

Darum werden die neuen Schleusen in Kiel so teuer

Der Ersatz der kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau ist beschlossene Sache. Baurecht liegt vor, und auch die Bauwerke sind für den Abriss vorbereitet. 2024 sollte eigentlich der Neubau beginnen. Ob das aber so kommt, steht wieder einmal in den Sternen.