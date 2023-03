﻿Feueralarm im Maschinenraum auf Fähre „Swinemünde“

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei mussten am Sonnabend zu einem Brandeinsatz auf dem Nord-Ostsee-Kanal ausrücken. Nahe Hohenhörn war auf der Fähre „Swinemünde“ im Maschinenraum eine Rauchentwicklung bemerkt worden.

Feuerwehr mit Fähre zum Einsatz. Die Kanalfähre "Swinemünde" mit Feuerwehrfahrzeugen an Bord. (Archivbild).

Brunsbüttel. Großeinsatz an der Fährstelle Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal. Kurz nach zwölf Uhr am Sonnabend hatte der Kapitän der Fähre „Swinemünde“ den Alarm ausgelöst, nachdem im Maschinenraum eine Rauchentwicklung auftrat.

Ursache war nach ersten Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei Brunsbüttel ein Schwelbrand an einem Teil des Antriebs. Der Kapitän und ein Decksmann waren zum Unglückszeitpunkt allein an Bord der Kanalfähre. Sie stellten sofort den Verschlusszustand her und riegelten alle Zugänge und Lüftungen zum Maschinenraum ab.

Die Fähre „Swinemünde“ befand sich als Ersatzfähre auf einer Verlegungsfahrt zu einer Fährstelle und hatte zum Unglückszeitpunkt keine Passagiere an Bord. Nahe der Autobahnbrücke bei Schafstedt steuerte der Kapitän dann die qualmende Fähre geistesgegenwärtig ans südliche Ufer des Kanals.

Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren und Wasserschutzpolizei rückten an. Ein zweite Kanalfähre brachte die Feuerwehr dann gegen 13 Uhr zur „Swinemünde“. Das Polizeiboot „Schwansen“ übernahm die Sicherung.

Feuerwehr ging im Kanal an Bord

Die Einsatzkräfte überprüften nach dem Übersteigen auf die „Swinemünde“ den Maschinenraum und konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Es gab keine offenen Flammen im Maschinenraum.

Die Fähre „Arlau“ schleppte die manövrierunfähige „Swinemünde“ dann zur Fährstelle nach Hohenhörn, wo die Untersuchung der Fähre weiterging. Ob es ein Feuer gab, ist noch unklar. Es gab auf jeden Fall eine starke Rauchentwicklung und einen Verlust der Energie für die Fahrt.

Der Fährbetrieb in Hohenhörn musste vorübergehend eingestellt werden, da die Fähre „Arlau“ für die Feuerwehr noch im Einsatz ist. Am Abend soll aber der Verkehr wieder aufgenommen werden.