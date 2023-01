﻿Nord-Ostsee-Kanal: Kampf gegen das Öl geht in Brunsbüttel Neujahr weiter

Nach der Ölpest gehen die Reinigungsarbeiten in Brunsbüttel auf die Zielgerade. Am Silvesterabend haben mehrere Schiffe wieder die große Südschleuse passiert. Auch der Umschlag von Öl ist wieder in Brunsbüttel angelaufen.

Brunsbüttel. Die Reinigungsarbeiten im Kanalhafen von Brunsbüttel sind auf der Zielgeraden. Am Sonnabend wurden zudem erstmals seit dem 21. Dezember wieder Tanker mit Ladung in Brunsbüttel abgefertigt. Auch zwei der vier Schleusenkammern wurden am Freitag und Sonnabend wieder von Schiffen genutzt.

Außerdem traf in der Nacht zum Sonnabend der 100 000-Tonnen-Tanker „North Sea“ erneut im Elbehafen ein. Bei der Entladung des 229 Meter langen Rohöltankers hatte der größte Ölunfall seit 25 Jahren am 21. Dezember 2022 seinen Lauf genommen. Fast 300 Tonnen der aus britischen Ölfeldern stammenden Ladung waren wegen eines Pipeline-Schadens nahe des Ölhafens in den Kanal geflossen. Diesmal ging beim Ölumschlag der „North Sea“ aber alles glatt. Die Pipelines waren zuvor überprüft worden. Die „North Sea“ nahm am Neujahrstag wieder Kurs auf die Nordsee.

Auch im Kanal ist wieder Bewegung in die Schifffahrt gekommen. Drei Tanker durften am Silvestertag in Kiel einschleusen und zum Landeshafen in Brunsbüttel fahren. Ebeso tat sich in dem vom Rohöl verschmutzten Bereich in Brunsbüttel am Wochenende einiges. So konnten bis zum Neujahrsmorgen fünf Schiffe aus dem bislang gesperrten Bereich auslaufen. Dafür wurden die kleine Südschleuse und die frisch gereinigte große Südschleuse genutzt.

Zur Sicherheit hatte die Schifffahrtsverwaltung das Mehrzweckschiff „Scharhörn“ mit Ölbekämpfungsgerät auf der Elbe postiert. Es gab aber keine sichtbaren Ölverschmutzungen auf der Elbe. Die „Scharhörn“ liegt aber weiter in Bereitschaft. Der Binnenhafen in Brunsbüttel ist inzwischen fast frei vom Öl. Das landeseigene Ölbekämpfungsschiff „Lüttmoor“ drehte nur am Sonnabend noch eine Runde.

Am Freitag war bekannt geworden, dass deutlich mehr Rohöl als bislang vermutet in den Kanal geflossen war. Waren die Einsatzkräfte zunächst etwa zwölf Tonnen im Kanal ausgegangen, so waren es bis jetzt tatsächlich fast 300 Tonnen. Bislang wurden rund 290 Tonnen durch Spezialschiffe aufgenommen.

In den Schleusen gehen die Reinigungsarbeiten aber auch am Neujahrstag weiter. Das Spezialschiff „Sonja“ ist zwei Arbeitsbooten und fast 20 Einsatzkräften mit der Reinigung der Leitwerke, Schleusenmauern und Reibhölzer beschäftigt.

Vorbereitungen für Öffnung des Nord-Ostsee-Kanals laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die Öffnung des Kanals könnten am Montagmorgen abgeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass keine neuen Ölverschmutzungen entdeckt werden. Noch liegt aber eine Ölsperre beim Ölhafen quer über dem Kanal. Auch vor den Schleusen liegen Ölsperren im Wasser. Die ersten Ölsperren wurden bereits aus dem Wasser geholt.

Ob der Kanal wieder freigegeben wird, entscheidet sich am Montag. Dann wird es eine Videokonferenz der beteiligten Behörden vom Kreis, dem Land und Bund geben. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zeigte sich am Freitag aber mit Blick auf die baldige Freigabe des Kanals für den Schiffsverkehr zuversichtlich.