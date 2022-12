﻿Nord-Ostsee-Kanal nach Ölunfall in Brunsbüttel zurzeit voll gesperrt

Der Nord-Ostsee-Kanal ist wegen einer Ölverschmutzung am Mittwoch voll gesperrt worden. In Brunsbüttel hat sich auf dem Wasser vor der Schleuse ein Ölfilm ausgebreitet. Die Herkunft des Öls ist unklar.

Brunsbüttel. Der Nord-Ostsee-Kanal ist am Mittwochmorgen voll gesperrt worden. Die Ursache ist ein Ölfilm im Bereich Brunsbüttel. Das Öl soll sich dort im Binnenhafen und den Schleusen ausgebreitet haben. Das Havariekommando in Cuxhaven hat die Einsatzleitung übernommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Dämmerung fiel am Morgen zuerst die Entscheidung zum Stoppen des Schiffsverkehrs. Durch die Sperrung der Schleusen soll so die Ausbreitung des Ölfilms aus dem Kanal hinaus auf die Elbe vermieden werden, hieß es.

Schleuse Brunsbüttel: Unklar, inwieweit sich das Öl aufnehmen lässt

„Es laufen Beratungen über das weitere Vorgehen“, so Thomas Fischer, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal. Wie weit sich das Öl eindämmen oder aufnehmen lässt, ist noch völlig unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bereits am Dienstag hatte es Meldungen über kleinere Ölverschmutzungen im Kanal bei Brunsbüttel gegeben. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Herkunft des Öls führten aber bislang nicht zu einem Erfolg.

Herkunft des Öls im Nord-Ostsee-Kanal nicht bekannt

Gegen 10 Uhr hat am Mittwoch das Havariekommando die Gesamteinsatzleitung vom Landesbetrieb Küstenschutz übernommen. In einem ersten Schritt will das Havariekommando jetzt ein Spezialschiff für die Bekämpfung des Ölfilms aktivieren und zum Einsatzort schicken.

Woher das Öl kommt, ist noch völlig unklar. Es wird im Bereich der Schifffahrt genauso ermittelt wie an den Ölanlagen an Land. In Brunsbüttel stehen zahlreiche Tanks und Pipelines in unmittelbarer Nähe zu Gewässern.