﻿Wie steigende Meeresspiegel dem Nord-Ostsee-Kanal Probleme bereiten

Kiel. Der Nord-Ostsee-Kanal ist mehr als nur eine Wasserstraße. Er ist ein wichtiger Baustein im Entwässerungssystem Schleswig-Holsteins. Steigende Wasserstände an Nord- und Ostsee sind deshalb schnell ein Problem für den Nord-Ostsee-Kanal und damit das ganze Land.

Zwischen Brunsbüttel und Kiel fließen 27 Wasserläufe in den Nord-Ostsee-Kanal, davon 17 zwischen Rendsburg und Brunsbüttel. Der Anstieg der Meeresspiegel könnte dem Nord-Ostsee-Kanal deshalb gleich doppelt gefährlich werden.

Drückt zu viel Wasser in den Kanal, steigt der Wasserspiegel schnell. Das ist gerade im Winterhalbjahr regelmäßig der Fall, wenn Starkregen die Zuflüsse steigen lässt und gleichzeitig Sturmfluten von außen gegen die Schleusen in Brunsbüttel und Kiel drücken.

Nord-Ostsee-Kanal: Schleusen-Bauwerke werden erhöht

Der Fokus liegt deshalb aktuell auf der Erhöhung der Schleusen-Bauwerke. „Wir sind in Brunsbüttel schon ganz gut davor. Hier müssen noch ein paar Längsdeiche angepasst werden, die im Bereich der Schleusen sind“, so Thomas Fischer, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal.

In Brunsbüttel wird gerade die fünfte Schleusenkammer gebaut. Sie verfügt über Hochwasserreserven. So können die Schleusentore im oberen Bereich sogar geflutet und damit bei Sturmfluten entlastet werden.

Steigende Meeresspiegel sind an der Westseite des Nord-Ostsee-Kanals bei Brunsbüttel größer als an der Ostseite in Kiel. „Das liegt an den Gezeiten. Und die Sturmfluten sind an der Nordsee auch etwas höher als an der Ostsee“, so Sprecher Fischer weiter.

Hochwasserschutz ließ Kosten steigen

In Kiel stehen die großen Bauvorhaben erst noch bevor. Der Ersatzbau der kleinen Schleusen und die Grundinstandsetzung der großen Schleusen sind in Planung. Auch hier spielen die bislang absehbaren Folgen des Klimawandels eine Rolle. Das hat seinen Preis: Die prognostizierten Kosten für den Bau der Schleusen im Nord-Ostsee-Kanal stiegen von den kalkulierten 250 Millionen auf inzwischen etwa 624 Millionen Euro.

Dabei sind die zusätzlichen Lasten infolge des ansteigenden Meeresspiegels berücksichtigt, teilt WNA-Sprecher Jirka Niklas Menke auf Anfrage mit. Zunächst gehe man von einem Anstieg des Wasserstands der Ostsee um 50 Zentimeter aus.

Sollte der Meeresspiegel stärker als befürchtet steigen, könnten weitere Bauarbeiten nötig sein. In einer zweiten Stufe könnten dann Schleusentore aufgestockt werden. „Hierzu wird der Ersatzneubau schon jetzt in Statik und Konstruktion so ausgestattet, dass die Schleusenmauern und die Schleusentore zu einem späteren Zeitpunkt erhöht werden können“, so Menke.

Niederlande rüsten sich für Anstieg des Meeresspiegels

Auch bei den Planungen zur Grundinstandsetzung der großen Schleuse in Kiel-Holtenau ab 2030 wird der erwartete Anstieg des Meeresspiegels berücksichtigt. Reserven werden eingeplant.

In den Niederlanden ist man weiter. Die neuen Schleusenkammern in IJmuiden bei Amsterdam und Terneuzen an der Schelde sind für einen Anstieg des Wasserspiegels um mehr als einen Meter ausgelegt. Außerdem wurden Sperrwerke an fast allen Flussmündungen gebaut.

