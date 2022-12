﻿Kanal-Sperrung wirkt sich bis Finnland aus – Fährlinien planen um

Brunsbüttel. Die Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals hat schlimme Folgen für die Logistikketten im Ostseeraum. Um bis zu zwei Tage verlängern sich aktuell Frachtfahrten mit Containern aus der nördlichen Ostsee nach Hamburg.

Der Frachter „Elbblue“ sollte am Sonnabend mit Containern aus Kotka in Finnland in Hamburg sein. Wegen der Sperrung des Kanals hat der Kapitän am Dienstag die Ankunft in Hamburg auf den Montag verschoben. Die Umladung der etwa 1000 Container verschiebt sich um Tage.

Die „Elbblue“ ist nur einer von 25 Containerfrachtern der dänischen Reederei Unifeeder, die Container aus dem Ostseeraum zu großen Nordseehäfen bringt. „Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist ersichtlich, dass viele Reedereien den Nord-Ostsee-Kanal umfahren. Auch die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens ist gravierend eingeschränkt“, sagt Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer zu Kiel.

Auch kein neues Heizöl für Kiel

Das fehlende Datum für die Freigabe macht am Kanal auch Kanalsteurer, Lotsen und Makler nervös. Derzeit ist auch keine Lieferung von Heizöl für Kiel mehr möglich. Die Lager am Nordhafen leeren sich schnell.

Schiffe bringen normalerweise zwei- bis dreimal pro Woche Ladungen mit Heizöl nach Kiel. Von dort wird es mit Tankwagen in der Region verteilt. Notfalls müssen die Tanklastwagen nun über die Autobahn nach Hamburg.

Dies zählt für den Landesbetrieb Küstenschutz nicht. Die Behörde will die Schleusen geschlossen halten und den Schiffsverkehr in Brunsbüttel unterbinden. Die Folgen könnten sich langfristig auswirken. Inzwischen sorgt die Sperrung auch in den internationalen Schifffahrtsmedien für Beachtung.

98 bis 99,5 Prozent des Rohöls im NOK sind geborgen

„Da kein tatsächlicher Endzeitpunkt der Sperre bekannt ist und Sperrungen sowie Unzuverlässigkeit zuletzt gehäuft auftraten, besteht die Gefahr, dass Unternehmen den NOK mittel- und langfristig meiden werden“, so Körner weiter.

Die Sperrung, die gerade für eine Woche verlängert wurde, soll verhindern, dass auch geringste Mengen Öl in die Elbe gelangen. Nach letzten Kalkulationen des Havariekommandos sollen mehr als 98 Prozent des ausgelaufenen Öls durch die mehr als 150 Helfer und die vier Spezialschiffe geborgen worden sein.

Das Havariekommando zog sich zurück. Der Landesbetrieb sieht aber noch keine Entwarnung. "Die Sperrung des NOK und der Schleuse Brunsbüttel bleiben erforderlich, um eine Verunreinigung der Elbe und der schützenswerten Gebiete an der Elbe zu verhindern", so heißt aus dem Umweltministerium.

Lösungen für Teilöffnung des Nord-Ostsee-Kanals gefordert

„Es muss doch möglich sein, die Bereiche mit den Verschmutzungen so zu isolieren, dass die Schifffahrt langsam den Bereich passieren kann“, fordert Jens Broder Knudsen von der Initiative Kiel-Canal. Ölsperren und andere Barrieren seien in Brunsbüttel ja vor Ort.

Am Nachmittag wurde auch bekannt, das die Schleusen zwischenzeitlich für die Entwässerung des Kanals genutzt wurden. Da der Regenwasser in den Kanal läuft, muss regelmäßig Wasser über die Schleusen in die Elbe abgelassen werden. Ob dabei auch ölhaltiges Wasser durch die Schleusen lief, ließ sich nicht klären.

Nach Angaben des Umweltministerium ist der Landesbetrieb Küstenschutz täglich mit Personal vor Ort, um sich über die Lage informieren. Wie das restliche Rohöl aus den steinigen Uferböschungen entfernt werden soll, ist aber noch unklar.

Hier steht jetzt der Betreiber der Pipeline, die Raffinerie Heide, in der Pflicht. Die Raffinerie soll dafür ein Privatunternehmen beauftragen.