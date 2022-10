Sparkasse Schleswig: Zwei Menschen tot in der Bank-Filiale gefunden

In einer Sparkasse in Schleswig sind zwei Leichen gefunden worden. Warum die Menschen tot sind, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Filiale der Nord-Ostsee-Sparkasse in Schleswig ist mit Flatterband abgesprerrt. Hier sind am Mittwoch zwei tote Menschen gefunden worden.

Schleswig. In einer Filiale der Nord-Ostsee-Sparkasse am Stadtweg in Schleswig sind am Mittwoch zwei tote Menschen gefunden worden. Hintergründe seien noch unbekannt, die Ermittlungen liefen zur Stunde noch, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Notruf ging laut Polizei um 7.19 Uhr ein. Polizei und Rettungsdienst machten sich daraufhin auf den Weg zur Bankfiliale. Bisher gebe es keinerlei Anhaltspunkte, die für oder gegen ein Tötungsdelikt sprächen.

Die beiden Menschen wurden von Mitarbeitern leblos im SB-Bereich der Sparkasse in Schleswig gefunden, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Bankfiliale bleibt den Rest des Tages geschlossen. Wer einen Termin hat, wird über den Seiteneingang eingelassen.

Von dpa/KN