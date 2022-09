﻿Nord Stream 2: Der leise Abschied des letzten Arbeitsschiffes der Gaspipeline

Monatelang gab es für die „Blue Sky“ nichts mehr zu tun. Das Spezialschiff war an der Fertigstellung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt. Nun hat die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin das Schiff weiterverkauft. Am Mittwoch verließ es durch den Nord-Ostsee-Kanal die Ostsee.

