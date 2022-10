Nord Stream: Geheimmission für Geomar

Was macht das Kieler Forschungsschiff „Alkor“ an der demolierten Ostsee-Pipeline Nord Stream 1? Warum müssen wir uns beim Einkaufen auf neue Öffnungszeiten einstellen? Und wie sehr hinkt Schleswig-Holstein beim Kita-Ausbau hinterher? Antworten gibt es in diesem Newsletter.

Der Tauchroboter „ROV Phoca“ wird auf dem Forschungsschiff „Alkor“ in Kiel für seinen Einsatz in der Ostsee vorbereitet.

Wenn die Geomar-Wissenschaftler auf große Fahrt gehen, dann dreht es sich in der Regel um die Einflüsse der Weltmeere aufs globale Klima oder um die Folgen des Manganknollenabbaus. Das Kieler Forschungsschiff „Alkor“ ist derzeit offenbar in einer ganz anderen Mission unterwegs. Es ist sozusagen eine Geheimmission, weil offiziell nichts dazu erklärt wird. Fakt ist, dass die „Alkor“ genau den Bereich der Ostsee angesteuert hat, in dem die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 durch eine Explosion zerstört wurde. Fakt ist auch, dass ein Tauchroboter an Bord ist, mit dem genauere Untersuchungen am Meeresgrund möglich sind. Und Fakt ist außerdem, dass nach wie vor nach Beweisen dafür gesucht wird, wer hinter den gewaltigen Sprengungen an den Pipelines steckt. Mein Kollege Frank Behling hat recherchiert.

Der Service für die Kunden ist unschlagbar. Und wir haben uns ja auch schon sehr daran gewöhnt, dass wir in nahezu allen Supermärkten auch am späten Abend noch einkaufen können - auch wenn gegen 22 Uhr in den Geschäften in der Regel mehr Mitarbeiter als Kunden sind. Die rasant steigenden Energiepreise zwingen die Handelsketten jetzt zum Umdenken. Die ersten haben bereits reagiert und kürzere Öffnungszeiten angekündigt.

Ohne Kitas wäre für viele Eltern der Alltag nicht zu bewältigen. Und den Kindern würde ohne den Kontakt mit Gleichaltrigen und den Spiel- und Bildungsangeboten etwas fehlen. Einen Platz in der gewünschten Kita zu finden, ist deshalb immer ein großes Glück. Dass dies künftig immer schwieriger, wenn nicht unmöglich zu werden droht, macht die aktuelle Bertelsmann-Studie deutlich. Demnach werden im nächsten Jahr bis zu 18.000 Kita-Plätze in Schleswig-Holstein fehlen. Diese Erkenntnis hilft natürlich niemandem, der aktuell auf der Suche ist. Doch das Signal an die Landespolitiker ist eindeutig. Bitte kümmert euch drum. Jetzt!

Die Kleine Braunelle (Prunella vulgaris) ist die Blume des Jahres 2023. Mit der Wahl möchte die Loki Schmidt Stiftung auf den schleichenden Verlust heimischer Wildpflanzen aufmerksam machen. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

