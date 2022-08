Gleich zwei Tanker mussten am Wochenende im Nord-Ostsee-Kanal nach Problemen mit den Antriebsanlagen Schlepperhilfe anfordern. In Brunsbüttel konnte am Montag die Nordschleuse wieder freigegeben werden. Dort war ein Schleusentor zwei Tage außer Betrieb gewesen.

Kiel. Schrecksekunde in Brunsbüttel. Der Gastanker „Coral Ivory“ hatte in der Nacht zum Sonnabend bei der Einfahrt in die Nordschleuse einen Ausfall der Maschine. Der Kapitän konnte zwar einen Notanker werfen und so einen Aufprall aufs Schleusentor verhindern. Die Ankerketten und der Anker fielen aber nahe den Schienen, auf denen die Schleusentore geführt werden, auf den Boden.

Kurz nach 11 Uhr gab es am Montag aber Entwarnung. „Die Taucher haben die Schienen und die Bodenplatten überprüft und keine Schäden feststellen können“, sagte Thomas Fischer, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Nord-Ostsee-Kanal.

Der tonnenschwere Anker des niederländischen Gastankers war zwar in der Nähe der sehr empfindlichen Torbahn auf dem Boden aufgeschlagen, hatte aber nur außerhalb der Schienen Spuren im Boden hinterlassen, so Fischer.

Keine Bereitschaft am Wochenende

Die Schienen konnten erst am Montag untersucht werden, weil es am Wochenende bei der Schifffahrtsverwaltung am Nord-Ostsee-Kanal aus Kostengründen keine Notfallbereitschaft mit Tauchern und Technikern mehr gibt. Deshalb wurde die komplette Schleusenkammer außer Betrieb genommen.

Schlepper „Stein“ und „Parat“ begleiten den Tanker „Mostraum“ nach Maschinenausfall nach Kiel. © Quelle: Frank Behling

Ursache der Havarie war laut Wasserschutzpolizei ein Ausfall der Antriebsanlage auf der „Coral Ivory“. Der 116 Meter lange Tanker kam mit Flüssiggas aus Sluiskiel in den Niederlanden. Nach kurzer Reparatur konnte die Maschinenanlage aber dann am Sonnabend wieder gestartet werden. Wie die Wasserschutzpolizei auf Anfrage sagte, bestätigte die Klassifikationsgesellschaft anschließend den technischen Zustand und die Berufsgenossenschaft Verkehr hob das Weiterfahrverbot auf.

Schlepper „Wolf“ als Eskorte beauftragt

Zur Sicherheit musste das Schiff am Sonntag jedoch einen Schlepper für die Kanalpassage Richtung Kiel nehmen. Der Hamburger Schlepper „Wolf“ übernahm die Eskorte. Um kurz nach 17 Uhr verließ das Schiff ohne Probleme in Kiel den Kanal.

Fast zeitgleich mit dem Eintreffen der „Coral Ivory“ in Kiel fiel dann am Sonntag auf dem Kanal zwischen der Fährstelle Landwehr und der Ausweichstelle Schwartenbek bei Kiel an Bord des norwegischen Tankers „Mostraum“ die Maschinenanlage aus.

Der Tanker musste von den Schleppern „Stein“ und „Parat“ von Schwartenbek zu einem Ankerplatz vor Holtenau gebracht werden. Dort arbeitet die Besatzung aktuell an der Reparatur der Antriebsanlage.