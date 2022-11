﻿Batteriewerk in Heide auf der Kippe: Zieht es Northvolt in die USA?

Das Batteriewerk Northvolt in Heide wurde als „Leuchtturmprojekt“ für die Westküste von Schleswig-Holstein angekündigt. Doch nun bringt das schwedische Unternehmen die USA als Standort ins Gespräch. Stehen die Fabrik für Batteriezellfertigung und tausende neue Jobs in Heide nun auf der Kippe?

Heide/Kiel. Es ist bislang das Prestigeprojekt der Landesregierung, wenn es darum geht, Schleswig-Holstein zum klimaneutralen Industrieland zu entwickeln. Doch jetzt könnte die Energiekrise die Ansiedlung einer Batteriezellenfabrik des schwedischen Konzerns Northvolt in Heide verzögern, wenn nicht sogar akut gefährden. „Wir wollen weiter ein europäischer Champion und Marktführer sein“, sagte Northvolt-Chef Peter Mikael Carlsson der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir möglicherweise der Expansion in den USA zunächst Vorrang gegenüber Europa geben.“ In Schleswig-Holstein ist man entsetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund ist ein neues amerikanisches Bundesgesetz: Der so genannte „Inflation Reduction Act“ vom August 2022 gibt nicht nur das Ziel einer nennenswerten Reduktion von Treibhausgasen vor. Er beinhaltet auch ein umfangreiches Subventionsprogramm. Im Fall der Autoindustrie profitieren davon allerdings im Großen und Ganzen nur Unternehmen, die ihre Elektrobatterien auch in den USA produzieren.

Bund und Land hatten Northvolt 155 Millionen Euro Fördergeld zugesagt

„Wir sollten in Europa überlegen, wie wir unsere Förderinstrumente erweitern, um ein Gegengewicht zu den finanziellen Anreizen in den USA zu schaffen“, sagte Northvolt-Chef Carlsson. „Wenn die EU das will, dann müssen dafür auch mehr Mittel bereitgestellt werden.“ Bund und Land hatten dem Konzern für die Fabrik in Heide Fördermittel von 155 Millionen Euro zugesagt, von denen der Bund 70 Prozent übernimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Natürlich sind die Rahmenbedingungen jetzt aktuell durch die deutlichen Subventionen in den USA schwieriger geworden“, stellte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag fest. Ziel aller Beteiligten bleibe jedoch weiterhin, die Ansiedlung an der Westküste zu realisieren. „Hier ist es jetzt an allen Beteiligten, die Wirtschaftlichkeit von energieintensiven Unternehmen in Deutschland zu gewährleisten und Anreize zu schaffen. Die geplante Strom- und Gaspreisbremse ist dabei nur ein allererster Schritt.“

Ministerpräsident Günther: „Insbesondere geht es darum , langfristig grünen Strom günstig zur Verfügung zu stellen“

Der Ministerpräsident hob hervor, dass es grüner Strom sei, der die Westküste als Standort für das Unternehmen „weiterhin hochattraktiv“ mache: Es bleibe das erklärte Ziel von Northvolt, die grünste Autobatterie der Welt zu bauen. Doch auch Kosten seien entscheidend. „Insbesondere geht es darum, langfristig grünen Strom günstig zur Verfügung zu stellen – etwa durch die Herabsetzung von Netzentgelten im Norden sowie dadurch, dass regional abgeregelter Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort zu einem geringeren Preis zur Verfügung gestellt werden kann.“ Günther: „Dafür setzen wir uns ein, und nun sind insbesondere der Bund und die EU gefragt, Lösungen anzubieten, um Nachteile für wichtige Wirtschaftsansiedlungen zu verhindern.“

Lesen Sie auch

Northvolt hatte im März 2022 angekündigt, in Heide ein großes Batteriewerk errichten zu wollen. Der weit gediehene Ausbau der Windenergie an der Westküste war als ein wichtiger Standortvorteil genannt worden. Als Investitionsvolumen sind bis zu 4,5 Milliarden Euro im Gespräch. Bislang gibt es allerdings nur eine Absichtserklärung mit der Landesregierung in Kiel, die Northvolt bis Ende 2022 Zeit für eine endgültige Entscheidung gibt. Die Ansiedlung will das Land fördern: Für die geplante Batteriezellenfabrik sind etwa 47 Millionen Euro vorgesehen. Es winken bis zu 3000 direkte Arbeitsplätze in der einst strukturschwachen Region. Weitere verspricht sich das Land von der Ansiedlung von Zulieferern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fraktionen besorgt über mögliches Scheitern von Northvolt-Projekt

Northvolt ist wichtiger Partner von Volkswagen auf dem Weg zur Elektromobilität. Die Niedersachsen sind mit 20 Prozent an den Schweden beteiligt.

FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt äußerte sich besorgt. „Die Northvolt-Ansiedlung an der Westküste darf nicht scheitern. Das wäre nicht nur für Dithmarschen verheerend, sondern für den ganzen Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein.“ Für die Landes- und die Bundesregierung müsse eine dauerhafte Absenkung der Energiepreise absolute Priorität haben. Auch gehe es darum, „die absurde Benachteiligung des Nordens beim Netzentgelt“ schnellstmöglich zu beenden.