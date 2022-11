﻿Northvolt will Bauleitplanung für Batteriezellenfabrik in Heide vorantreiben

Der schwedische Konzern Northvolt bemüht sich, Zweifel an seiner Entschlossenheit zu zerstreuen: Ein Firmensprecher sagte am Mittwoch, dass das Unternehmen seine Ansiedlungspläne in Heide vorantreiben werde. Man glaube an den Standort Dithmarschen.

Kiel. In Kiel wertet man diese Nachricht als wichtiges Signal in wirtschaftspolitisch schwieriger Zeit: Der schwedische Northvolt-Konzern hat am Mittwoch angekündigt, das Bauleitverfahren für die Ansiedlung einer Batteriezellenproduktion in Heide voranzutreiben, um es zum Abschluss zu bringen. Der Verwaltungsrat habe am Dienstag getagt und sich über eine mögliche Ansiedlung beraten, hieß es.

„Northvolt glaubt weiter an den Standort Dithmarschen und ist dankbar für die Unterstützung der Politik sowie das einstimmige Votum des schleswig-holsteinischen Landtags“, sagte ein Unternehmenssprecher. Konstruktive Gespräche mit Bundes- und Landesregierung zeigten, dass alle Beteiligten mit hohem Einsatz an besseren Rahmenbedingungen arbeiteten. Belastbare politische Ergebnisse seien Voraussetzung, um so schnell wie möglich im nächsten Jahr eine endgültige Entscheidung treffen zu können. „Northvolt wird daher den Austausch mit der Bundes- und der Landesregierung sowie der europäischen Politik fortsetzen.“

Landtag hatte Northvolt politische Unterstützung zugesichert

Der Kieler Landtag hatte dem Projekt in der vergangenen Woche einstimmig grünes Licht gegeben. Allerdings hatte die Opposition Kritik an der Landesregierung geübt: Nötig seien größere Bemühungen bei der Umsetzung, gegebenenfalls auch mehr Geld für Subventionen. Ministerpräsident Daniel Günther hatte am Freitag persönlich das Gespräch mit Northvolt-Chef Peter Mikael Carlsson gesucht.

Dieser hatte zuvor überraschend eine mögliche Verzögerung des 4,5 Milliarden Euro schweren Vorhabens in Heide angekündigt. Man erwäge, eine Investition in den USA vorzuziehen, weil dort der Strompreis deutlich geringer sei und höhere Subventionen erwartet würden. Längst spricht man in Europa von einem neuen Handelskrieg zwischen alter und neuer Welt. Die USA hatten im August den sogenannten Inflation Reduction Act beschlossen. Dieses Bundesgesetz gibt nicht nur eine hohe Milliarden-Summe für Unternehmenssubventionen frei, sondern legt auch fest, dass finanzielle Förderungen nur dann fließen dürfen, wenn die Produktion ausschließlich in den USA stattfindet.

Northvolt ist ein wichtiger Partner des deutschen Autoherstellers Volkswagen auf dem Weg zur Elektromobilität. Von der Ansiedlung in Heide erwartet sich die Landesregierung mindestens 3000 neue Arbeitsplätze – und wirtschaftliche Impulse in einer strukturschwachen Region.