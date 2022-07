﻿Notaufnahme-Leiter Kiel: „Ich mache auch mit, wenn die Hütte brennt“

Ein beständiger Strom von Rettungswagen liefert unablässig Patienten: Das UKSH in Kiel ist an der Leistungsgrenze angekommen, sagt der Leiter der Notaufnahme, Dr. Domagoj Schunk.

Durch viele Corona-Fälle in der Belegschaft arbeitet das UKSH Kiel am Limit. Der Ärztliche Leiter Notaufnahme half selbst am vergangenen Wochenende aus, als ein Assistenzarzt fehlte. Im Interview spricht er über das „organisierte Chaos“, unzufriedene Patienten und wieder stärkere Corona-Symptome.

