﻿Notfall auf der A 24: Frau verschluckt Autoschlüssel

Talkau. Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes werden oft in den unglaublichsten Situationen zu Hilfe gerufen. Doch was sie jetzt auf dem Parkplatz Tramm an der Autobahn 24 erlebten, war selbst für erfahrene Retter neu: Eine Frau hatte angeblich einen Autoschlüssel verschluckt und benötigte Hilfe.

Ersten Informationen des Autobahnpolizeireviers in Talkau zufolge war es in der Nacht zu Dienstag während einer Pause auf dem Rastplatz zu dem Zwischenfall gekommen. Der Partner (42) der Frau (26) habe kurz austreten müssen, als die Hamburgerin wohl in einer psychischen Ausnahmesituation den Autoschlüssel nahm und herunterschluckte. Als der Mann zum abgestellten VW Polo zurückkehrte, war der Kleinwagen verschlossen und die Frau gab an, dass sie ihn verschluckt habe.

In seiner Not wählte der Mann den Notruf und löste so Alarm aus. Talkaus Feuerwehrleute sorgten für den Zugang des Rettungsdienstes zur Patientin, indem sie mit einem Federkörner die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite zerstörten. Dazu hatten sie zunächst eine Folie auf die Scheibe geklebt, die verhinderte, dass Splitter ins Fahrzeuginnere fliegen. So wird es normalerweise bei Verkehrsunfällen gemacht.

Einsatzkräfte Dienstagnacht auf dem Parkplatz Tramm an der A 24: die Beifahrerin eines VW Polo hatte in einer psychischen Ausnahmesituation den Autoschlüssel verschluckt und benötigte Hilfe. © Quelle: Timo Jann

„Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst war klar, dass wir wegen des unklaren Zustands der Patientin schnell ins Auto müssen“, sagte Gordon Dieckow, Einsatzleiter der Feuerwehr, am Dienstag. „Das war echt unfassbar, so etwas hatten wir noch nie erlebt“, so Dieckow.

Weil der Schlüssel sich nach der Zugangsöffnung tatsächlich nicht auffinden ließ, brachte der Notarzt aus Mölln die 26-Jährige mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus nach Ratzeburg. Der Polo-Fahrer aus Scheeßel musste abwarten, bis der Ersatzschlüssel für das Fahrzeug geliefert wurde, ehe er seine Fahrt Richtung Hamburg fortsetzen konnte.