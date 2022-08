Finanzministerin Monika Heinold will den Corona-Notkredit des Landes um die Hälfte reduzieren.

Kiel. . Die Corona-Pandemie kostet Schleswig-Holstein nur halb so viel wie erwartet. Wie Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) mitteilte, will die schwarz-grüne Koalition von dem 2020 beschlossenen Corona-Notkredit (5,5 Milliarden Euro) nur rund drei Milliarden in Anspruch nehmen. Darin enthalten sind die aus dem Corona-Topf umgewidmeten Hilfsgelder für Flüchtlinge aus der Ukraine (400 Millionen).

Den Kreditverzicht begründete Heinold mit der unerwartet guten Entwicklung der Konjunktur. „Ich schaue mit Freude und Staunen jeden Monat, wie hoch die Steuereinnahmen sind.“ Wie berichtet hatte das Land schon im vergangenen Jahr mehr eingenommen als vor der Pandemie (Oktober 2019) prognostiziert.

Dieser positive Trend setzt sich im laufenden Jahr fort. Bis Ende Juli kassierte das Land 7,3 Milliarden Euro. Das sind 1,2 Milliarden mehr als im selben Vorjahreszeitraum. Zuwächse gibt es insbesondere bei der Umsatz-, Lohn- und Grunderwerbsteuer.

Angesichts des Steuerplus stellte Heinold klar, dass der Notkredit seinen Zweck erfüllt habe und auch verfassungsrechtlich zum Jahresende abgewickelt werden sollte. Den Schlussstrich möchte Heinold bereits Ende August im Landtag ziehen. CDU und Grüne könnten das mit ihrer Zweidrittel-Mehrheit (48 von 69 Sitzen) allein beschließen, würden aber gern auch die Opposition (SPD, FDP, SSW) mit an Bord nehmen.

Monika Heinold: Kritik des Rechnungshofs am Corona-Notkredit berechtigt

Heinold räumte ein, dass die Kritik des Landesrechnungshofs an der Höhe des Notkredits und seiner langen Laufzeit (geplant bis 2030) im Nachhinein berechtigt gewesen sei. Wie sehr die damalige Jamaika-Koalition über den Durst den Kreditrahmen ausweitete, macht der schleppende Abfluss der Hilfsmittel deutlich.

Vom Rest-Kreditrahmen in Höhe von 5,1 Milliarden Euro (Corona minus Ukraine) sind bisher rund 1,7 Milliarden Euro verausgabt. Weitere Mittel in Höhe von rund 800 Millionen Euro sind bereits verplant, und weitere rund 530 Millionen Euro sollen in Sondervermögen und Rücklagen überführt werden.

Betroffen sind auch die Kommunen. Weil die Hilfsmaßnahmen für Steuerausfälle der Kreise, Städte und Gemeinden geringer ausfielen als gedacht (statt 275 bisher nur 225 Millionen Euro), soll der Kreditrahmen hier um 50 Millionen Euro gesenkt werden. In ein Sondervermögen überführen will Heinold hingegen 145 Millionen Euro für die Sanierung etwa von Schulen und Radwegen, die von den Kommunen bisher nicht abgerufen wurden.

Streichen will Heinold ansonsten insbesondere Kredite, die für Steuerausfälle des Landes (442 Millionen) oder die Infrastruktur (1,6 Milliarden) vorgesehen waren. Auch aus diesen beiden Kredittöpfen will die Ministerin aber Mittel sichern, etwa nicht verbrauchte Mittel für Flüchtlinge aus der Ukraine (157 Millionen) oder Geld für den „Zukunftspakt UKSH“ (75 Millionen).

Notkredit: Abwicklung „nicht ohne Risiko“

Heinold räumte ein, dass die Abwicklung des Notkredits "nicht ohne Risiko" sei. Grund: Im Fall einer Wirtschaftskrise infolge des Ukraine-Kriegs und eines Gasmangels könnten die Steuereinnahmen auch in Schleswig-Holstein so stark einbrechen, dass die Regierung beim Haushalt 2023 zum Rotstift greifen müsste. Wahrscheinlich sei das nicht, sagte Heinold. "Es ist aber auch nicht ausgeschlossen."

Klar ist, dass die Tilgung des Notkredits 2024 beginnt (mit zunächst 50 Millionen jährlich) und aufgrund des reduzierten Volumens fast zehn Jahre früher als bisher vorgesehen endet. Die Corona-Schulden sollen jetzt 2052 abgestottert sein.

Von Ulf Christen