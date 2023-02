﻿Nur 65 Prozent: SPD-Landesparteitag verpasst Midyatli einen Dämpfer

Das war deutlich: Schleswig-Holsteins SPD hat ihre Landeschefin Serpil Midyatli am Sonnabend auf einem Landesparteitag in Husum mit einem dürftigen Stimmergebnis in die nächste Amtsperiode geschickt. Für die Kielerin stimmten nur 65 Prozent der Delegierten. Midyatli übte sich in Selbstkritik.

Husum. Schleswig-Holsteins SPD hat ihrer Landeschefin am Sonnabend auf einem Parteitag in Husum einen Denkzettel verpasst. Zwar wurde die 47 Jahre alte Kielerin Serpil Midyatli im Amt bestätigt – sie erhielt jedoch nur 65 Prozent der Stimmen. 132 Delegierte votierten für ihre erneute zweijährige Amtszeit, 58 dagegen, 13 enthielten sich. Eine Stimme war ungültig. Es hatte keine Gegenkandidaturen gegeben.

Vor zwei Jahren hatte Midyatli noch 89 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. Nachdem die SPD bei der Landtagswahl im vergangenen Mai mit nur 16 Prozent der Stimmen hinter den Grünen auf Platz drei gelandet war, musste Midyatli den Fraktionsvorsitz an Thomas Losse-Müller abgeben.

Midyatli: „Bei Einigen noch wahnsinnig viel Wut im Bauch“

Am Ende ihrer halbstündigen Rede an den Parteitag hatte Midyatli die Flucht nach vorn angetreten. „Ich weiß, es ist bei Einigen von euch noch wahnsinnig viel Wut im Bauch, das spüre ich“, sagte sie. So eine Niederlage wie zur Landtagswahl, bei der die Sozialdemokraten auf 16 Prozent heruntergerauscht war, nur noch zwölf Mandate im Landtag, stecke man nicht einfach weg. Sie selbst auch nicht. „Das Ostufer verloren zu haben, die sozialdemokratische Hochburg, das macht etwas mit einem. Das ist auch meine persönliche Niederlage.“ Sie spüre, dass Manchem die Aufarbeitung immer noch nicht ausreiche. „Wahrscheinlich wird es heute das ehrlichste Ergebnis, das ich jemals von meiner Partei erhalten habe.“

Am Ende ihrer Rede standen viele Genossinnen und Genossen in der Husumer Messehalle auf und applaudieren. Mancher blieb demonstrativ sitzen. Die Landeschefin hatte sich zuvor an den aktuellen Themen abgearbeitet: am Ukraine-Krieg mit seinen Folgen auch für Deutschland – in der Energieversorgung, aber auch der Aufnahme von einer Million Flüchtlingen. An den Aufgaben in der Sozialpolitik, und daran, dass Vermögen in Deutschland über Steuern und Abgaben gerechter verteilt werden müsse.

„Regieren macht den Unterschied“

„Regieren ist wichtig und macht einen Unterschied“, stellte Midyatli fest. Umso mehr schmerze die Niederlage zur Landtagswahl. Für das magere Ergebnis trage sie als Landesvorsitzende die Verantwortung. Aber man habe das Ergebnis gemeinsam aufgearbeitet: „Das Soziale muss ganz nach vorn, wir brauchen eine Machtoption.“

Oppositionsführer Thomas Losse-Müller sei jederzeit in der Lage, Ministerpräsident zu werden. „Der jetzige duckt sich ständig weg“, verwies die Parteichefin auf CDU-Regierungschef Daniel Günther. „Er zeigt immer mit dem Zeigefinger auf die Bundesregierung und macht den Anschein, als würde er sich gar nicht so sehr für Politik interessieren.“

Und die Grünen? Die seien doch „so scharf darauf“ gewesen, mit der CDU zu regieren. „Aber wofür? Schwarz-Grün hat keinen Plan für unser Land. Jeder Tag, an dem Schwarz-Grün regiert, ist ein verlorener Tag für unser Land.“

In die Debatte hatte sich auch der ehemalige SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner eingeschaltet, Bundestagsabgeordneter aus Pinneberg und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. „Manchmal laufen wir Gefahr, uns selbst kleinzumachen“, sagte er knapp zur aktuellen Situation im Landesverband, um dann ausführlicher auf die Friedenspolitik einzugehen. „Mancher ist ganz flott von der Friedensdemo auf dem Truppenübungsplatz gelandet“, sagte er zur aktuellen Diskussion über Panzer- und Waffenlieferungen an die Ukraine. „Unsere Friedenspolitik ist nicht von gestern. Man muss gerade mit denen reden, deren Werte man nicht teilt.“

Dann hatte Stegner noch eine Botschaft für die Genossinnen und Genossen: „Bleiben Sie bitte besonnen, sagen Sie das dem Kanzler.“ Olaf Scholz wird am Sonntag auf dem Parteitag erwartet.