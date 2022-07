Nur noch ein Sieg von Wembley entfernt

Es fehlt nur noch ein Sieg, dann stehen die deutschen Fußballerinnen im EM-Finale von Wembley. Ohne ein einziges Gegentor und mit viel Selbstvertrauen geht das DFB-Team am Abend ins Halbfinale gegen Frankreich. Thema dort wie in Schleswig-Holstein ist Corona. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.