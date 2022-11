﻿Ab Januar 2023 noch sieben Impfzentren in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Impfstellen in Schleswig-Holstein verringert sich zum Jahreswechsel: Ab dem 1. Januar 2023 wird es nur noch sieben der aktuell 15 Zentren geben. Neben den niedergelassenen Ärzten sollen auch fünf mobile Teams Corona-Impfungen durchführen.

Kiel. Schleswig-Holstein verringert die Zahl der Corona-Impfstellen zum Jahreswechsel von 15 auf sieben. Vom 1. Januar an bis zum 31. März 2023 sollen die Zentren in Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Husum, Prisdorf (Kreis Pinneberg) und Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) die niedergelassenen Ärzte beim Impfen gegen das Coronavirus unterstützen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch ankündigte. Die Impfstellen in Heide, Eutin, Preetz, Büdelsdorf, Kropp, Kaltenkirchen, Itzehoe und Bad Oldesloe fallen weg.

Einige Bundesländer haben bereits die Einstellung der Impfzentren beschlossen. Hintergrund: Der Bund hat eine finanzielle Beteiligung über das Jahresende hinaus bisher offengelassen.