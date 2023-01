In Schleswig-Holstein haben nur wenige Kitas bereits vor 7.00 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr waren es 147 der insgesamt 1835 Kindertageseinrichtungen. Das entspricht einem Anteil von acht Prozent.

Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor.

Nur wenige Kitas in Schleswig-Holstein öffnen vor 7.00 Uhr

Kiel (dpa/lno). Im mittelfristigen Vergleich zu 2017 sei dies ein leichter Rückgang um einen Prozentpunkt, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag mit. Auch der Anteil der Kitas mit besonders späten Schließzeiten veränderte sich in den vergangenen Jahren kaum. Sowohl 2017 als auch 2022 war nur rund ein Prozent der Kitas in Schleswig-Holstein bis nach 18.00 Uhr geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rückläufig war den Angaben zufolge der Anteil der Kitas, die nur kurze Öffnungszeiten (von nach 7.30 Uhr bis vor 16.30 Uhr) anboten. Ihr Anteil sank zwischen 2017 und 2022 von zwölf auf acht Prozent.

Stichtag der Erhebung war jeweils der 1. März.

© dpa-infocom, dpa:230110-99-163158/2