Ob 365-Euro-Ticket oder Lindner-Hochzeit: Vor guten Ideen wird gewarnt

Am Sonnabend gaben sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau Franca Lehfeldt in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum das Ja-Wort.

der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Taten, hat jemand Schlaues mal gesagt. Ob das auch die Zuständigen für die Kirche St. Severin in Keitum wussten? In einem Moment der Großzügigkeit erlaubten sie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seiner Braut Franca Lehfeldt, sich dort am vergangenen Wochenende trauen zu lassen - obwohl keiner von beiden der evangelischen Kirche angehört. Das sorgte für Verärgerung bei vielen, die brav ihre Kirchensteuer zahlen.

Im Gespräch mit meiner Kollegin Anne Holbach hat Bischof Gothart Magaard die Entscheidung nun verteidigt. Ihn habe der Protest „sehr nachdenklich gemacht“.

Als gute Idee stufen dagegen viele Bürgerinnen und Bürger das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV ein. Auch Arne Beck, Geschäftsführer des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (Nah.SH), wertet es als „tollen Erfolg“. Er warnt aber auch, nach diesem Vorbild ein Jahresticket für 365 Euro rauszubringen. Denn: Das Geld, mit dem die Tickets vom Staat subventioniert werden, fehlt dann an anderer Stelle. Im Interview mit Jonas Bickel fordert Beck: Der Bund, das Land und die Kommunen sollen pro Jahr einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich bereitstellen – alleine für Schleswig-Holstein.

Zuletzt noch eine gute Nachricht: Samir Safarzade, Koch im städtischen „Kiek In!“ in Neumünster, wird nicht abgeschoben, sondern darf vorerst in Deutschland bleiben. Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) kam mit der guten Botschaft zum Veranstaltungszentrum in der Gartenstraße.

Für die einen ist es nur eine Ansammlung bunter Lichtblitze. Für die anderen sind es Tausende von Galaxien in einem winzigen Ausschnitt unseres riesigen Universums. © Quelle: Space Telescope Science Institut

Vor einem halben Jahr ist das Weltraumteleskop „James Webb“ gestartet. Nun veröffentlicht die US-Raumfahrtbehörde Nasa im Weißen Haus das erste Bild des Teleskops. Zu sehen ist ein Licht, das seit 13 Milliarden Jahren unterwegs ist.

