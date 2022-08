Barbusig im Hallenbad – die Kieler Ratsversammlung hat dafür den Weg frei gemacht. Die Entscheidung kommt überraschend, ist bei Licht betrachtet aber gar nicht so verkehrt, schreibt KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch in ihrem Leitartikel.

Kiel. Spanien, irgendwo am Mittelmeer. Auf den Liegen am Hotelpool allenthalben blanke Brüste, zwischen den Reihen servieren korrekt in Hemd und Hose gekleidete Kellner gelassen Getränke. Ganz offensichtlich bringt sie der Anblick von Frauen oben ohne nicht aus dem Gleichgewicht. Sie sind es schlicht gewohnt, denn sie sehen das jeden Tag.

Was im katholischen Spanien seit Jahrzehnten geübte Praxis ist, könnte in Kiel für Diskussionen sorgen. Überraschend hat die Ratsversammlung beschlossen, in den städtischen Bädern die Kleiderordnung zu lockern. Künftig sollen Badegäste gleich welchen Geschlechts oben ohne schwimmen dürfen, aber auch mehr statt weniger ist erlaubt – das heißt Bahn frei für den Burkini.

Das Thema Oben-ohne-Schwimmen ist viel kleiner als gedacht

Das erstaunte Publikum fragt sich, woher diese Entscheidung plötzlich kommt. Und ob sie wirklich durchdacht sein kann - sollen im Hallenbad tatsächlich erwachsene Brüste gezeigt werden? Ist das nicht viel zu sexuell aufgeladen und damit irgendwie riskant? Was ist mit dem Schamempfinden der anderen Badegäste? Und was passiert wohl, wenn sich die Muslima im Burkini und die barbusige Freidenkerin wirklich im selben Becken tummeln?

Die Erfahrung aus Göttingen, wo schon seit Mai oben ohne gebadet werden darf, zeigt: Das Thema ist viel kleiner als anfangs gedacht. Dort haben nicht sämtliche Frauen zwischen 17 und 70 jubelnd ihre Oberteile weggeworfen wie gesprengte Fesseln und die neue Freiheit zelebriert. In Wirklichkeit interessiert diese Möglichkeit derzeit nur einige wenige, die aber können nun wenigstens tun, wie ihnen beliebt.

Der Reflex „Brüste? Sex!“ ist nicht so leicht abzulegen

Dieser Gruppe bedeutet es aus ganz unterschiedlichen Gründen viel, durch das Weglassen des Oberteils ein Signal zu setzen. Für die eine ist es ein Zeichen der Gleichberechtigung, für den anderen die Chance, sich gemäß der gefühlten (Mann) und nicht der angeborenen (Frau) sexuellen Identität zu präsentieren. Ihnen das zu gestatten, tut nicht wirklich jemandem weh.

Ob sie damit allerdings in absehbarer Zeit einen politischen Prozess in Gang setzen werden, ist ungewiss. Wer barbusig ins Hörnbad-Becken springt, wird noch eine ganze Weile mit den Blicken der Männer zurechtkommen müssen, die nicht auf Knopfdruck ihren gesellschaftlich antrainierten Reflex „Brüste? Sex!“ ablegen können. Dazu ist diese Botschaft viel zu allgegenwärtig, sich ihr zu entziehen, wird Generationen dauern, falls es überhaupt je dazu kommt.

Was jetzt wie Übereifer wirkt, kann auch in Kiel der Beginn von etwas Großem sein

Andererseits sind die Beinahe-Nacktschwimmerinnen zwar noch eine Minderheit, sie stehen aber für eine Entwicklung, die sich an vielen Stellen Bahn bricht: Das Geschlecht soll nicht der Grund für irgendeinen Nachteil sein, selbst wenn er nur aus zwei Stoffdreiecken besteht. Womöglich sind also die, die wir jetzt wegen ihres Eifers ein bisschen seltsam finden, Vorkämpferinnen für etwas, das wir eines Tages ganz selbstverständlich finden werden. So wie heute zum Beispiel das Frauenwahlrecht.