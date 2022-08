Der Beschluss ist gefasst: In Kiels Bädern soll künftig „oben ohne“ erlaubt sein. Wie es dazu kam und was die weiteren wichtigen Themen des Tages sind, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

„Oben ohne“ baden - nicht nur am FKK-Strand in Kiel

Kiel lockert sich. Zumindest was das Baden „oben ohne“ in Schwimm- und Hallenbädern in der Landeshauptstadt betrifft. Die Ratsversammlung hat am Donnerstagabend mit breiter Mehrheit dafür gestimmt, die städtische Bade- und Hausordnung ändern zu lassen.

Für Badegäste bedeutet das konkret: Mehr Toleranz im Umgang miteinander. Denn sobald die neue Badeverordnung veröffentlicht ist, können Frauen noch ein Bikinioberteil tragen, müssen es aber nicht mehr. „Oben ohne“ liegt dann im eigenen Ermessen und ist nicht mehr nur ein Fall für den FKK-Bereich am Strand.

Wie die Debatte in der Kieler Ratsversammlung gelaufen ist und was mit der Entscheidung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kieler Bäder zukommt, erfahren Sie hier:

Natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung. Auf KN-online.de wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie die Neuregelung finden. Stimmen Sie einfach in unserer Online-Umfrage ab!

Nun aber genug des Themas! Für Schleswig-Holstein sind örtlich schwere Gewitter vorhergesagt. Mancherorts hat es bereits geblitzt, gedonnert und stark geregnet, andernorts ist noch alles ruhig. Wir wünschen Ihnen, dass Sie ohne größere Schäden davonkommen!

Mehr Themen des Tages finden Sie hier:

Gehören zu den besten Auszubildenden ihres Jahrgangs (von links): Lasse Knuft, Jerrick Lensch, Hanna Marie Ulrich, Lina Kaschner, Felice Heidrich und Manuel Feßler. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Großer Tag für die ausgelernten Lehrlinge aus der Gastronomie und Hotellerie: Sie wurden in Kiel freigesprochen. Im Gespräch mit Oliver Stenzel erklären sie, warum sie nach der Ausbildung weiter Lust auf die schwierige Branche haben. Zum Artikel.

