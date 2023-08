Das Bildungsministerium hatte die Schließung der Freien Dorfschule in Lübeck verfügt. Dagegen wehrt sich der Trägerverein gerichtlich. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig kassierte er jetzt eine Niederlage.

Schleswig. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat am Mittwoch in zwei Eilverfahren die Beschwerden des Trägervereins der Freien Dorfschule Lübeck zurückgewiesen. Dieser hatte sich gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes gewehrt. Die Richter hatten im Juni entschieden, dass die vom Bildungsministerium verfügte Schließung der Schule und die Streichung von Zuschüssen rechtens gewesen sei. (Az. 3 MB 11/ 23 und 3 MB 9/23).