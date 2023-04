﻿Schlichtung endet: Jetzt droht der große Streik im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften sagen, sie seien „auf alles vorbereitet“: An diesem Wochenende soll die Schlichtung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes auslaufen. Die Zeichen stehen auf Streik, vielleicht sogar für sechs Wochen. So ist die Lage.

Kiel. Der Countdown läuft: Am kommenden Wochenende soll die Schlichtung in der Tarifauseinandersetzung des öffentlichen Dienstes im Bund und in den Kommunen ablaufen. Danach entscheidet sich, ob es auch in Schleswig-Holstein zu einem großen Streik im öffentlichen Dienst kommt. Das Schlichtungsverfahren hatte am 6. April begonnen, nachdem die Gewerkschaften die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt hatten. Bis zum Schlichterspruch herrscht Friedenspflicht – das heißt: keine Streiks.

Streik oder nicht? Gewerkschaft Verdi lädt vorsorglich zur Versammlung ein

„Wir sind auf alles vorbereitet“, sagt Manuel Gellenthin. Der Bezirksvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) für Kiel und den Kreis Plön berichtet, er halte sich bereits am Sonntag für weitere Schritte bereit. „Das kann die Vorbereitung auf eine Abfrage an unsere Mitglieder sein, dem Schlichterspruch zuzustimmen, aber auch auf eine Urabstimmung über einen Arbeitskampf.“ Sabine Kaiser von Verdi Kiel berichtet, die Gewerkschaft habe ihre Streikorganisatoren vorsorglich für Montagabend zu einem Info-Treffen eingeladen.

So läuft die Schlichtung im öffentlichen Dienst

Die Schlichtungskommission tagt zu geheimer Zeit an geheimem Ort. Sie besteht aus je zwölf Menschen von der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Vorsitzende der Schlichtungskommission sind der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt für die Arbeitgeber sowie der ehemalige Bremer Staatsrat Hans-Henning Lühr für die Gewerkschaften. Bei einer Patt-Situation fällt Lühr die entscheidende Stimme über einen Schlichterspruch zu.

Nehmen Gewerkschaften und Arbeitgeber den Kompromiss an, kommt es zu einem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Lehnt eine der beiden Tarifparteien ab, droht ein harter Arbeitskampf in ganz Deutschland. Zuletzt ist das 1992 passiert. Das hatte einen insgesamt elftägigen Streik zur Folge, der schrittweise auf immer weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes ausgedehnt wurde. Am Schluss nahmen beide Seiten dann doch den Schlichterspruch an, der eine Tariferhöhung um 5,4 Prozent vorsah.

Öffentlicher Dienst: Darum geht es im Tarifstreit Verdi fordert gemeinsam mit den Gewerkschaften GdP, GEW und IG Bau sowie mit dem dbb 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die rund 2,5 Millionen Angestellten und Beamten von Bund wie Kommunen. Für viele Beschäftigte würde das Lohnsteigerungen von bis zu 25 Prozent bedeuten. Die Gewerkschaften begründen die hohe Forderung vor allem mit der Inflation und den allgemeinen Preissteigerungen. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst haben zuletzt acht Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro angeboten, außerdem eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro. Viel weiter liegen die Vorstellungen über die Laufzeit eines neuen Tarifvertrags auseinander. Die Gewerkschaften wollen ihn auf zwölf Monate begrenzen, die Arbeitgeber auf 24 Monate erstrecken.

Auch diesmal stehen die Zeichen wohl auf Streik. Der Deutsche Beamtenbund (dbb) hat einen Vollstreik bereits ins Spiel gebracht. Es könne „ab Ende April überall im Land zu umfassenden Streikmaßnahmen im öffentlichen Dienst kommen“, hat dbb-Chef Ulrich Silberbach angekündigt. Er rechnet mit einer hohen Beteiligung bei einer Urabstimmung und mit einer großen Streikbereitschaft.

Verdi meldet mehr als 70 000 Eintritte neuer Mitglieder in den vergangenen drei Monaten. Die Gewerkschaft bereitet nach einem Bericht des Berliner „Tagesspiegel“ bereits einen großen Streik vor. Es gebe einen internen Streikplan für eine sechswöchige Arbeitsniederlegung in allen öffentlichen Sektoren in ganz Deutschland. Schwerpunktmäßig werde der Streik neben Abfall- und Verkehrsbetrieben auch Krankenhäuser betreffen. Nach der Urabstimmung könne ein solcher bundesweiter Ausstand Mitte Mai starten.