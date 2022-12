﻿Diese Bäckereien in Kiel und der Region haben Silvester und Neujahr 2022/23 geöffnet

Welche Bäckereien haben an Silvester und Neujahr in Kiel und der Umgebung geöffnet? In unserer interaktiven Karte finden Sie die Öffnungszeiten der Bäckerei-Filialen in der Region am 31. Dezember und 1. Januar.

Unsere interaktive Karte zeigt die Öffnungszeiten der Bäckereien in Kiel und der Region am 31. Dezember 2022 und 1. Januar 2023.

Kiel. Wer an Silvester oder Neujahr noch Brot, Brötchen oder Gebäck kaufen will, findet in unserer interaktiven Übersicht die Öffnungszeiten von Bäckereien in der Region am 31. Dezember und 1. Januar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Silvesterfeier frisches Brot besorgen – das ist in vielen Bäckereien noch möglich. Die meisten Bäcker verkaufen am 31. Dezember noch bis zum Mittag oder frühen Nachmittag Backwaren. Schwieriger wird es mit frischen Brötchen für ein Neujahrsfrühstück: Am 1. Januar haben nur wenige Filialen geöffnet.

Interaktive Karte: Öffnungszeiten der Bäckereien in Kiel und Region an Silvester und Neujahr 2022/23

Wann haben welche Bäckereien in der Region an Silvester und Neujahr geöffnet beziehungsweise geschlossen? Wir haben uns bei Bäckereien in Kiel, Bad Segeberg, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster, Plön und in den kleineren Städten und Gemeinden umgehört. Die Öffnungszeiten sehen Sie in unserer interaktiven Karte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehlt eine Bäckerei aus Kiel und Umgebung in der Karte? Dann teilen Sie uns die Öffnungszeiten per Mail mit: onliner@kieler-nachrichten.de – und wir ergänzen die Karte.