﻿Diese Bäckereien in Kiel und der Region haben an Himmelfahrt geöffnet

Kiel. Wer am Vatertag nicht auf ein ausgiebiges Frühstück mit frischen Brötchen und Croissants verzichten möchte, sollte ein wenig vorausplanen. Denn viele Bäckereien haben an Himmelfahrt geschlossen. Aber keine Sorge: Wir haben für Sie eine Übersicht vorbereitet, in der Sie erfahren, welche Bäcker an Himmelfahrt in Kiel und Umgebung geöffnet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interaktive Karte: Öffnungszeiten der Bäckereien an Himmelfahrt 2023

Welche Bäckereien haben an Himmelfahrt geöffnet beziehungsweise geschlossen? Wir haben uns bei den Backstuben in Kiel, Bad Segeberg, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster, Plön und in den kleineren Städten und Gemeinden umgehört. Die Öffnungszeiten finden Sie in unserer interaktiven Karte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehlt eine am Vatertag geöffnete Bäckerei aus Kiel und Umgebung in der Karte? Dann teilen Sie uns gerne deren Öffnungszeiten per Mail mit: onliner@kieler-nachrichten.de – und wir ergänzen die Karte.

Welche Bäckereien haben an Himmelfahrt in Kiel geöffnet?

Andresen (Hamburger Chaussee 114, 24113 Kiel): 7-11 Uhr

Andresen (Holtenauer Str. 78, 24148 Kiel): 7-17 Uhr

Andresen (Holstenstraße 104, 24113 Kiel): 9-17 Uhr

Andresen (Spreeallee 78, 24111 Kiel): 7-11 Uhr

Andresen (Claus Sinjen Str. 35, 24119 Kiel): 7-11 Uhr

Andresen (Gurlittplatz 5, 24119 Kiel): 7-11 Uhr

Günther (Holstenstraße 88 - 90, 24103 Kiel): 9-17 Uhr

Günther (Holtenauerstraße 124, 24105 Kiel): 7.30-14 Uhr

Günther (Holtenauer Strasse 26, 24105 Kiel): 7.30-17 Uhr

Günther (Arnold Heller Straße 3, 24105 Kiel): 8-17 Uhr

Günther (Holtenauer Straße 348, 24106 Kiel): 6.45-14 Uhr

Günther (Olshausenstraße 77, 24106 Kiel): 7.30-12 Uhr

Günther (Alter Markt 19, 24103 Kiel): geschlossen

Günther (Eckernförder Str. 362, 24107 Kiel): geschlossen

Günther (Am Museum 1a, 24113 Kiel): 7.30-12 Uhr

Günther (Kronshagener Weg 40, 24116 Kiel): 7.30-12 Uhr

Günther (Goethestrasse 30, 24116 Kiel): 7:30-13 Uhr

Günther (Hopfenstraße 1d, 24114 Kiel): geschlossen

Günther (Fraunhoferstraße 16, 24103 Kiel): geschlossen

Günther (Holtenauer Straße 181, 24118 Kiel): 7.30-12 Uhr

Günther (Segeberger Landstraße 87, 24145 Kiel): 7:30-12 Uhr

Günther (Rendsburger Landstraße 206, 24173 Kiel): geschlossen

Günther (Am Ankerplatz 10b, 24159 Kiel): 7-17 Uhr

Günther (Sophienblatt 20, 24118 Kiel): geschlossen

Bäcker Johannsen (Sophienblatt 36, 24103 Kiel): geschlossen

Mordhorst (Lüdemannstraße 57, 24114 Kiel): 8-13 Uhr

Mordhorst (Eckernförder Straße 74, 24116 Kiel): 8-13 Uhr

Mordhorst (Westring 397, 24118 Kiel): geschlossen

Passader Backhaus (Sophienblatt 20, 24103 Kiel): geschlossen

Rönnau (Grot-Steenbusch 30-40, 24145 Kiel): 6-14 Uhr

Rönnau (Wellseedamm 4e, 24145 Kiel): 7-12 Uhr

Rönnau (Holtenauer Str. 36, 24103 Kiel): geschlossen

Rönnau (Schönberger Str. 28, 24148 Kiel): 7-12 Uhr

Rönnau (Friedrichsorter Str. 11, 24159 Kiel): 7-15 Uhr

Steiskal (Feldstr. 81, 24105 Kiel): 7-11 Uhr

Steiskal (Blücherplatz 5, 24105 Kiel): 8-11 Uhr

Steiskal (Holtenauer Str. 356, 24106 Kiel): 7-12 Uhr

Steiskal (Rungholtplatz, 24107 Kiel): 7.30-11.30 Uhr

Steiskal (Kurt-Schumacher-Platz 1, 24109 Kiel): 8-12 Uhr

Steiskal (Seekoppelweg 2, 24113 Kiel): 7-11 Uhr

Steiskal (Gärtnerstr. 19, 24113 Kiel): 8-11 Uhr

Steiskal (Kirchhofallee 35 / Ecke Ringstr., 24114 Kiel): 7-12 Uhr

Steiskal (Holtenauer Str. 120, 24118 Kiel): 8-12 Uhr

Steiskal (Gutenbergstr. 16, 24118 Kiel): 8-12 Uhr

Steiskal (Holtenauer Str. 117, 24118 Kiel): 8-16 Uhr

Steiskal (Radewisch 160, 24145 Kiel): 7-13 Uhr

Steiskal (Preetzer Chaussee 234, 24146 Kiel): 8-11 Uhr

Steiskal (Preetzer Str. 298, 24147 Kiel): 8-12 Uhr

Steiskal (Schönberger Str. 30, 24148 Kiel): 7-13 Uhr

Steiskal (Schönberger Str. 151, 24148 Kiel): 8-12 Uhr

Steiskal (Friedrichsorter Str. 6, 24159 Kiel): 7-12 Uhr

Steiskal (Holstenstr. 51, 24103 Kiel): geschlossen

Steiskal (Herzog Friedrich Str. 30-42, 24103 Kiel): geschlossen

Steiskal (Feldstr. 5-7, 24105 Kiel): geschlossen

Steiskal (Holtenauer Str. 70-72, 24105 Kiel): geschlossen

Steiskal (Prinz-Heinrich Str. 20, 24106 Kiel): geschlossen

Steiskal (Projensdorfer Str. 148 - 150, 24106 Kiel): geschlossen

Steiskal (Mühlendamm 1, 24113 Kiel): geschlossen

Steiskal (Alte Weide 4, 24116 Kiel): geschlossen

Steiskal (Leibnitzstr. 2 24118 Kiel): geschlossen

Steiskal (Grot-Steenbusch 35, 24145 Kiel): geschlossen

Steiskal (Philipp-Reis-Weg 2, 24148 Kiel): geschlossen

Steiskal (Schönkirchener Str. 80, 24149 Kiel): geschlossen

Tackmann (Holtenauer Str. 138, 24105 Kiel): 8-16.30 Uhr

Wäger (Kirchhofallee 80, 24114 Kiel): 7.30-11 Uhr

Wäger (Harmsstraße 124, 24114 Kiel): geschlossen

Wäger (Langer Rehm 11, 24149 Kiel): geschlossen

Kreis Segeberg: Diese Bäckereien haben an Vatertag geöffnet

Andresen (Hamburger Str. 53, 24576 Bad Bramstedt): 7-11 Uhr

Andresen (Am Bahnhof 8, 24568 Kaltenkirchen): 7-17 Uhr

Andresen (Eiderstede 1, 24582 Bordesholm): 7-11 Uhr

Andresen (Hamburger Str. 87, 24588 Henstedt-Ulzburg): 7-11 Uhr

Andresen (Lohstücker Weg 16, 24576 Bad Bramstedt): geschlossen

Andresen (Bahnhofstr. 39, 24582 Bordesholm): geschlossen

Andresen (Kieler Tor 42, 24619 Bornhöved): geschlossen

De Buurn Bäcker (Bahnhofstraße 70, 24582 Bordesholm): geschlossen

De Buurn Bäcker (Ziegelstraße 115, 23795 Bad Segeberg): geschlossen

Günther (Hamburger Straße 4, 23795 Bad Segeberg): 7-16 Uhr

Günther (Bad Segeberg Bahnhofstr. 9-11, 23795 Bad Segeberg): 7.30-12 Uhr

Günther (Kieler Tor 25, 24619 Bornhöved): 7-12 Uhr

Günther Kieler Straße 48 24582 Bordesholm): 7.30-11 Uhr

Rönnau (Bahnhofstr. 27, 24582 Bordesholm): 7-12 Uhr

Steiskal (Bahnhofstr. 50, 24582 Bordesholm): 7-13 Uhr

Steiskal (Rewe, 24568 Kaltenkirchen): 7-11 Uhr

Tackmann (Feldstr. 1-3, 24598 Boostedt): 7.30-12 Uhr

Tackmann (Gutenbergstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg): 8-16.30 Uhr

Tackmann (Holstenstr. 30, 24568 Kaltenkirchen): 7.30-16.30 Uhr

Tackmann (Maienbeeck 21, 24576 Bad Bramstedt): 7.30-13 Uhr

Tackmann (Bleeck 11, 24576 Bad Bramstedt) 7.30-16.30 Uhr

Andresen (Lohstücker Weg 16, 24576 Bad Bramstedt): geschlossen

Andresen (Bahnhofstr. 39, 24582 Bordesholm): geschlossen

Andresen (Kieler Tor 42, 24619 Bornhöved): geschlossen

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Wann und wo Bäckereien an Himmelfahrt geöffnet haben

Andresen (Rendsburger Straße 41, 24768 Borgstedt): 7-11 Uhr

Andresen (Konrad-Adenauer-Str. 1, 24768 Rendsburg): 7-11 Uhr

Andresen (Schiffbrückenplatz 7, 24768 Rendsburg): 8-17 Uhr

Andresen (Bankstr. 6-8, 24808 Jevenstedt): 7-11 Uhr

De Buurn Bäcker (Hauptstraße 32, 24647 Wasbek): geschlossen

Günther (Kieler Straße 63 b, 24119 Kronshagen): 7-11 Uhr

Günther (Dorfplatz 2, 24109 Melsdorf): 7-11 Uhr

Günther (Eckernförder Straße 98, 24229 Schwedeneck) 8-18 Uhr

Günther (Freesenberg 1, 24161 Altenholz): 7-11 Uhr

Günther (Dorfstraße 14, 24220 Flintbek): 7-12 Uhr

Günther (Probsteier Platz 2, 24235 Laboe): 6.30-17 Uhr

Günther (Riesebyer Straße 35, 24340 Eckernförde): 7-11 Uhr

Günther (Am Busbahnhof 7, 24784 Westerrönfeldt): geschlossen

Günther (Kieler Straße 18-20, 24340 Eckernförde): 8-17 Uhr

Mordhorst (Vogelsang 8, 24351 Damp): 7.30-11 Uhr

Mordhorst (Gut Karlsminde, 24369 Karlsminde): 7-18 Uhr

Mordhorst (Hauptstraße 17, 24357 Fleckeby): geschlossen

Mordhorst (Mühlenweg 1, 24366 Loose): geschlossen

Rönnau (Suchsdorfer Weg 7, 24119 Kronshagen): geschlossen

Steiskal (Kopperpahler Allee 121, 24119 Kronshagen): geschlossen

Steiskal (Eschenbrook 2, 24113 Molfsee): 8–12 Uhr

Steiskal (Bürgermeister-Drews-Str. 2, 24119 Kronshagen): 7-13 Uhr

Steiskal (KronsEck, 24119 Kronshagen): 8-12 Uhr

Steiskal (Altenholzer Str. 9, 24161 Altenholz): 8-13 Uhr

Steiskal (Eichstr. 3, 24214 Gettorf): 7.30-12 Uhr

Steiskal (Eiderkamp 2, 24220 Flintbek): 7-12 Uhr

Steiskal (Reventloustr. 5, 24235 Laboe): 8-13 Uhr

Steiskal (Ostlandstr. 101, 24340 Eckernförde): 7-15 Uhr

Steiskal (Rendsburger Str. 125, 24340 Eckernförde): 7.30-17 Uhr

Steiskal (Kielerstraße 42, 24340 Eckernförde): 8-16 Uhr

Steiskal (Kreishafenstr. 4-6, 24768 Rendsburg): 8-12 Uhr

Steiskal (Königstr. 6, 24768 Rendsburg): 8-14 Uhr

Steiskal (Hollerstr. 99 a, 24782 Büdelsdorf): 7-12 Uhr

Steiskal (Rendsburger Str. 44, 24787 Fockbek): 7.30-12 Uhr

Steiskal (Langebrückstr. 20, 24340 Eckernförde): geschlossen

Steiskal (Bahnhofstraße 2, 24340 Eckernförde): geschlossen

Steiskal (Friedrichstädter Str. 57, 24768 Rendsburg): geschlossen

Wollborn (Bahnhofstr. 14, 24811 Owschlag): geschlossen

Wollborn (Bredstedterstr.42A, 24768 Rendsburg): geschlossen

Wollborn (Dorfstr.20, 24783 Osterrönfeld): geschlossen

Wollborn (Lindenallee 42, 24784 Westerrönfeld): geschlossen

Kreis Plön: Wo Sie an Vatertag Brötchen kaufen können

Andresen (Mühlenstr. 1, 24601 Wankendorf): 7-17 Uhr

Günther (Rönner Weg 2b, 24223 Raisdorf): 7-11 Uhr

Günther (Am Garnkorb 8, 24211 Preetz): 7-11 Uhr

Junge (Mergenthalerstr. 24, 24223 Schwentinental): 7-16 Uhr

Junge (Markt 19, 24211 Preetz): 7-17 Uhr

Passader Backhaus (Dörpstraat 11, 24253 Passade): geschlossen

Passader Backhaus (Markt 16, 24211 Preetz): geschlossen

Rönnau (Wakendorfer Str. 73, 24211 Preetz): 7-11 Uhr

Rönnau (Tobringer 4, 24226 Heikendorf): 7-17 Uhr

Steiskal (Am Markt 21, 24211 Preetz): 7-13 Uhr

Steiskal (Hufenweg 24, 24211 Preetz): 8-11 Uhr

Steiskal (Eichkamp 9, 24217 Schönberg): 8-12 Uhr

Steiskal (Zum See 1-3, 24223 Schwentinental): 7-11 Uhr

Steiskal (Mergenthaler Str. 3-9, 24223 Schwentinental): geschlossen

Steiskal (Dorfstraße 2, 24226 Heikendorf): 7-12 Uhr

Wäger (Dorfstr. 16, 24226 Heikendorf): 7.30-11 Uhr

Wäger (Dorfstr. 9, 24248 Mönkeberg): 7.30-11 Uhr

Neumünster: Welche Bäckereien haben an Himmelfahrt geöffnet?

Andresen (Großflecken 33, 24534 Neumünster): 7-17 Uhr

Andresen (Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster): geschlossen

Andresen (Altonaer Str. 150, 24539 Neumünster): geschlossen

De Buurn (Dorfstraße 14, 24536 Neumünster): geschlossen

Andresen (Hansaring 156, 24534 Neumünster): 7-17 Uhr

Andresen (Hauptstr. 19, 24536 Neumünster): 7-11 Uhr

Andresen (Wilhelminenstr. 42, 24536 Neumünster): 7-11 Uhr

Andresen (Ehndorfer Str. 199, 24537 Neumünster): 7-11 Uhr

Andresen (Mühlenstr. 2-6, 24539 Neumünster): 7-11 Uhr

Andresen (Boostedter Str. 318, 24539 Neumünster): 7-17 Uhr

Günther (Konrad Adenauer Platz 2, 24534 Neumünster): 7-17 Uhr

Günther (Großflecken 20, 24534 Neumünster): 7.30-12 Uhr

Junge (Altonaer Straße 280, 24539 Neumünster): 7-16 Uhr

Tackmann (Kuhberg 30, 24534 Neumünster): 8-16 Uhr

Tackmann (Lütjenstr. 3, 24534 Neumünster): geschlossen

KN