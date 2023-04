﻿Diese Bäckereien in Kiel und der Region haben Ostern 2023 geöffnet

Mit interaktiver Karte

Unsere interaktive Karte zeigt die Öffnungszeiten der Bäckereien in Kiel und der Region an Ostern 2023.

Frische Brötchen gehören zu einem ausgiebigen Osterbrunch dazu. Aber welche Bäckereien sind an Ostern in Kiel und der Umgebung geöffnet? In unserer Übersicht der Bäckerei-Filialen finden Sie die Öffnungszeiten von Bäckern in der Region an Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag und Ostermontag.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket