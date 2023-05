Kommunalwahl 2023: Wann haben die Wahllokale geöffnet?

Kiel. 2,4 Millionen Wahlberechtigte sind zur Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein aufgerufen. Mit ihrer Stimme entscheiden sie am Sonntag, 14. Mai 2023, über die Zusammensetzung der Gemeinderäte und Kreistagsvertretungen. Zu vergeben sind 13 000 Mandate für fünf Jahre. Doch wann haben die Wahllokale zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein geöffnet? Und wie wird gewählt?

Öffnungszeiten der Wahllokale zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

Sofern die Wahlberechtigten ihre Stimme noch nicht per Briefwahl abgegeben haben, können sie am Sonntag, 14. Mai 2023, zwischen 8 und 18 Uhr zum Wählen gehen. Unabhängig vom Wohnort – denn die Öffnungszeiten der Wahllokale zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein sind in allen Gemeinden und Städten gleich.

Für einen reibungslosen Ablauf im Wahllokal sollten die Wähler ihre Wahlbenachrichtigung sowie einen Personalausweis bzw. Reisepass mitbringen. Nach dem Vorzeigen werden die Wahlunterlagen ausgehändigt. Der bzw. die Stimmzettel werden in der Wahlkabine ausgefüllt, zusammengefaltet und anschließend in eine verschlossene Urne geworfen.

Die Kommunalwahl ist wie alle anderen Wahlen geheim: Niemand darf Kenntnis von der Stimmabgabe erlangen. Fotografieren und Filmen sind in der Wahlkabine verboten.

Wo muss ich wählen gehen?

Falls Sie sich fragen, wo Sie wählen gehen müssen: Das jeweilige Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben.

Die Stadt Kiel bietet für alle Kieler Wahlberechtigten, die ihre Wahlbenachrichtigung verlegt haben, einen speziellen Service an: Sie können ihr Wahllokal in Kiel unter Telefon 0431/901-2371 erfragen oder im Wahllokalfinder für Kiel selbst nachsehen.

Kommunalwahl 2023: Wie viele Stimmzettel erhalte ich im Wahllokal?

Die meisten Wählerinnen und Wähler erhalten bei der Kommunalwahl 2023 zwei Stimmzettel.

Ein Stimmzettel ist für die Gemeindevertretung .

Der andere Stimmzettel ist für den Kreistag.

Ausnahmen:

Wer in den kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg wohnt, erhält im Wahllokal einen Stimmzettel . Die Wahlberechtigten wählen mit ihrer Stimme die Vertreter für die Ratsversammlungen.

Auch in den 27 Kleinstgemeinden mit nicht mehr als 70 Einwohnerinnen und Einwohnern erhalten die Wahlberechtigten nur einen Stimmzettel – den für den Kreistag. Dazu zählen beispielsweise Hallig Gröde und Wiedenborstel (Kreis Steinburg). Statt einer Gemeindevertretung gibt es hier Gemeindeversammlungen.

In Husum (Kreis Nordfriesland) sowie Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden zudem am 14. Mai 2023 Bürgermeister direkt gewählt. Die Wahlberechtigten erhalten deshalb noch einen Stimmzettel mehr .

Für einen Teil von Eckernförde gilt eine Sonderregelung: Weil im Wahlkreis 22 (Eckernförde-Nord) ein Bewerber für den Kreistag gestorben ist, ist eine Nachwahl für den 22. Juni 2023 angesetzt. Somit wählen im Wahlkreis 22 die Wahlberechtigten nur die Gemeindevertretung. In allen anderen Teilen von Eckernförde wird sowohl der Kreistag als auch der Gemeinderat gewählt.

Wie viele Kreuze muss ich im Wahllokal machen?

Bei der Kommunalwahl 2023 in den Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern haben Wählende nur eine Stimme.

In kleineren Gemeinden kann die Anzahl der Stimmen variieren. Es können zwei bis sieben Kreuze sein. Die Stimmzettel enthalten entsprechende Hinweise, wie viele Kreuze im Wahllokal gemacht werden müssen.

Wer mehr Kreuze macht als erlaubt, macht seinen Stimmzettel ungültig. Weniger Kreuze sind möglich.

Anders als bei Bundestags- und Landtagswahlen gibt es bei den Gemeinde- und Kreiswahlen keine Aufteilung in Erst- und Zweitstimmen. Die für die Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkreis abgegebenen Stimmen bilden zugleich die Berechnungsgrundlage für den Verhältnisausgleich. Eine Sperrklausel besteht zu Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein nicht.

Am Wahltag krank geworden – wie kann ich wählen?

Briefwahlunterlagen werden in der Regel bis zum Freitag vor der Wahl, 12 Uhr, ausgegeben. Wer danach erkrankt und deshalb nicht im Wahllokal wählen kann, kann auch noch am Tag der Kommunalwahl, 14. Mai 2023, Briefwahlunterlagen beantragen und sie im Rathaus abholen.

Damit die Stimmen gezählt werden können, müssen die Wahlunterlagen bis 18 Uhr im entsprechenden Wahllokal abgegeben sein.

Was passiert nach der Schließung der Wahllokale in Schleswig-Holstein?

Wenn um 18 Uhr die Wahllokale in Schleswig-Holstein schließen, werden die Stimmen ausgezählt und das Wahlergebnis für die Kreistagswahlen und die Gemeindevertretungen ermittelt. Auf KN-online.de erfahren Sie am Sonntag, wie die Kommunalwahl bei Ihnen vor Ort ausgegangen ist. Neben Ergebnis-Grafiken finden Sie dort auch aktuelle Infos zum Wahlausgang.

Zur Kreiswahl in den Kreisen und zur Gemeindewahl in den kreisfreien Städten haben sich 3904 Bürgerinnen und Bürger (2018: 3611) für ein Mandat beworben. An der Gemeindewahl beteiligen sich neben den im Landtag vertretenen und anderen Parteien auch insgesamt 1257 Wählergruppen (2018: 1335). In 334 Gemeinden beteiligen sich jeweils nur eine Wählergruppe oder eine Partei an der Gemeindewahl.