﻿Geplante Reform im Öko-Baurecht SH – Was genau die LBO-Änderung vorsieht

Kiel. Die LBO, die Landesbauordnung in Schleswig-Holstein soll in einigen wichtigen Punkten modernisiert werden. „Änderungsbedarf ergibt sich in erster Linie aus dem Erfordernis, Erleichterungen für den Ausbau erneuerbarer Energien, zur Senkung der Baukosten und zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus vorzusehen“, heißt es in einem Gesetzentwurf zu einer neuen Bauordnung für Schleswig-Holstein von CDU, Grünen, SPD und SSW.

Die wichtigsten LBO-Änderungen im Baurecht SH und dessen neue Regelungen, die die geplante Reform der Landesbauordnung im Detail mit sich bringt, hier im Überblick der neu geplanten Bauordnung für Schleswig-Holstein:

Änderungen der LBO SH zu Photovoltaik

Besitzer von Reihenhäusern können nach der neu geplanten Landesbauordnung Schleswig-Holstein größere PV-Anlagen auf dem Dach installieren. Grund: Der Mindestabstand für Photovoltaik-Anlagen nach neuer LBO SH soll von 1,25 auf 0,5 Meter reduziert werden. Der Abstand zwischen Dach-Anlagen benachbarter Häuser soll im neuen Baurecht für SH somit geringe ausfallen dürfen. Nutznießer der angedachten Änderungen in der LBO SH zu Photovoltaik wären insbesondere Besitzer und Bauherren von Reihenmittelhäusern.

Änderungen der LBO SH für Mini-Windräder

Die geplanten Änderungen der LBO SH für Mini-Windräder sieht vor: Kleine Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein von bis zu zwei Metern Höhe, von denen nur geringe Immissionen ausgehen und die nachbarliche Belange im Regelfall nicht beeinträchtigen, können auch in Wohn- und Mischgebieten ohne Baugenehmigung errichtet werden – wenn die Gemeinde das in einem Bebauungsplan so regelt. Bisher sind solche Mini-Windräder im Baurecht von SH nur in Kleinsiedlungs-, Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten zulässig. Die Reform der Landesbauordnung Schleswig-Holstein ließe hier mehr Spielraum für Klein-Windräder-Betreiber und die, die es werden wollen, zu.

Änderungen der LBO SH für Wärmepumpen

Der Mindestabstand einer Wärmepumpe nach neuer Bauordnung für SH wird von 3,0 auf 2,3 Meter reduziert. Eine am Haus angebrachte Wärmepumpe darf demnach näher am Nachbargrundstück liegen, als in der bisherigen Landesbauordnung für SH erlaubt. Dagegen regte sich allerdings in einer Anhörung zur Reform des SH-Baurechts Widerstand. „Eine Verringerung der Abstandsflächen würde zu vermehrten Nachbarschaftskonflikten beitragen“, kritisierte der Verband Haus & Grund. Skeptisch äußerten sich auch Bau-Juristen zur geplanten Änderung der LBO SH für Wärmepumpen. Sie fürchten mehr Konflikte und plädieren für einen „lärmschutzbezogenen Regulierungsmaßstab“. Konsequenz: Die Väter der Baurecht-Reform für SH wollen noch einmal darüber nachdenken, wie sie den Siegeszug im Bau von Wärmepumpen in Schlewsig-Holstein baurechtlich organisieren können.

Änderungen der LBO SH zur Deckenhöhe

Vorgesehene Änderungen der LBO SH zur Deckenhöhe sind: Die Mindesthöhe von Aufenthaltsräumen (etwa Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer) wird von 2,40 auf 2,30 Meter gesenkt, die von Zimmern im Dachgeschoss von 2,30 auf 2,20. Die Neuerungen im Baurecht SH sollen Neubauten billiger machen sowie Um- und Ausbauten bestehender Gebäude erleichtern. Auch das ist nicht unumstritten. So sieht die Technische Hochschule Lübeck in der Senkung der Mindest-Raumhöhe „eine massive Diskriminierung von großen Menschen“ und fürchtet, dass der „Wohnwert durch solch niedrige Decken sehr eingeschränkt“ würde. Der Eigentümerverband Haus & Grund bezweifelt, ob das Baurecht Mindesthöhen festlegen muss. Begründung: „Aus unserer Sicht müsste das nicht geregelt werden, weil kein Bauherr Wohnungen errichten wird, die so niedrige Decken haben, dass niemand dort wohnen möchte.“

Änderungen der LBO SH für Mobilfunk

Das Aufstellen von Funkmasten wird nach neuer Bauordnung für SH erleichtert. In einem kommunalen Innenbereich sollen Funkmasten bis 15 Meter (bisher zehn), im Außenbereich (Flächen ohne B-Plan) bis 20 Meter (bisher 15) ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. Bei Funkmasten ab einer Höhe von zehn Metern muss allerdings ein Experte die Standsicherheit prüfen und bescheinigen – so sehen es die Änderungen der LBO SH für den Mobilfunk vor. Nach neuem Baurecht für Schleswig-Holstein dürfen mobile Antennen-Anlagen 24 Monate ohne Baugenehmigung aufgestellt werden, um Versorgungslücken zu schließen.

Änderungen der LBO SH für Fahrad-Stellplätze

Im mehrgeschossigen Wohnungsbau sollen mindestens 1,5 (nach bisheriger Bauordnung nur 1,0) Abstellmöglichkeiten für Fahrräder je Wohnung vorgesehen werden. „Die rechnerische Zahl der Abstellmöglichkeiten ist stets aufzurunden, da gemäß der Natur der Sache die Stellplatzverpflichtung nur durch vollständige Stellplätze bzw. Abstellmöglichkeiten erfüllt werden kann“, heißt es im Gesetzentwurf zur neuen Landesbauordnung für Schleswig-Holstein. Die Wohnungswirtschaft fürchtet Mehrkosten, der Fahrradclub ADFC hätte gern mehr Stellplätze. Begründung: „Gerade in verdichteten innerstädtischen Bereichen besitzen Bewohner häufig kein Auto mehr, stattdessen gibt es ein Fahrrad pro Bewohner.“ So seien für eine Vier-Zimmer-Wohnung 1,5 Fahrrad-Stellplätze nach neuem Baurecht für SH keinesfalls ausreichend.

Der Wunsch des ADFC zu Änderungen der LBO SH für Fahrrad-Stellplätze: „Wir empfehlen, die Anzahl der Fahrradstellplätze an die Anzahl der Zimmer pro Wohnung zu koppeln oder sie über einen Prozentanteil der Wohnfläche zu regeln (z.B. fünf Prozent).“ Ferner sollten die Abstellanlagen für Fahrräder in der neuen Bauordnung für SH stufenlos erreichbar und nach Möglichkeit überdacht und beleuchtet sein.

