﻿Öko-Heizen auf dem Vormarsch

Schleswig-Holstein. Deutschland denkt beim Heizen langsam um. Nach Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern war Gas vor vier Jahren insbesondere im Nordwesten der Republik der bevorzugte Brennstoff. In Neubauten kam allerdings vermehrt Öko-Energie zum Einsatz.

Laut einer erst jetzt veröffentlichten Statistik wurden 2018 in Schleswig-Holstein 53,1 Prozent der Wohnungen mit Gas beheizt. Auch Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens lagen über dem Gas-Bundesschnitt (52,1 Prozent). Bei Neubauten (2016 bis 2020) kamen Gas-Heizungen nur noch auf einen Anteil von 44,9 Prozent. Auf Platz zwei (32,4 Prozent) rangiert bereits die Umweltthermie (etwa Luft-Wasser-Wärmepumpen). Geothermie (7,3 Prozent) und Photovoltaik (0,6 Prozent) liegen auf hinteren Plätzen.

In Schleswig-Holstein ist der Öko-Trend weniger spürbar. Bei Neubauten betrug die Gas-Quote im Kreis Segeberg 69,5 Prozent, in Rendsburg-Eckernförde 63,6, in Plön 57,7 und in Kiel 56 Prozent. Andere Kreise sind ökologischer. In Flensburg dominiert bei Neubauten Fernwärme (85,5 Prozent). In Nordfriesland ist Geothermie populär (32,6 Prozent), während Dithmarschen Landesmeister bei Wärmepumpen (22,3 Prozent) ist.

Von Ulf Christen