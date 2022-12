﻿Öl-Unglück: Noch immer sitzen Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal fest

Brunsbüttel. Auch Geduld spielt bei der Bekämpfung der Folgen des Öl-Unglücks im Nord-Ostsee-Kanal eine wichtige Rolle. Das Auffangen des Schweröl kostet viel Zeit. Für die von der aktuellen Sperrung der Wasserstraße betroffenen Schiffsbesatzungen bedeutet das Warten eine schwierige Strecke. Zeitweise warteten nach dem Pipeline-Unglück bei Brunsbüttel zuletzt über 50 Frachter und Tanker vor den Kanalschleusen oder auf der Wasserstraße. Aktuell sind noch neun Schiffe im Kanal zum Stillstand gezwungen.

Der Kühlfrachter „Frio Chikuma“ war am 21. Dezember bereits in Sichtweite der Hochbrücke in Brunsbüttel, als das Kommando zur Sperrung von der Revierzentrale kam. Das Schiff ist unbeladen auf dem Weg von St. Petersburg nach Harlingen. Dort soll es Fisch laden. Zusammen mit drei anderen Schiffen machte die 135 Meter lange „Frio Chikuma“ in der Weiche in Kudensee fest. „Wir haben den Kapitänen angeboten, zu drehen und über Kiel den Kanal wieder zu verlassen“, sagt Matthias Probst, Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK I in Brunsbüttel.

Die drei anderen Schiffe nahmen das Angebot an und ließen sich wieder nach Kiel lotsen. Der Containerfrachter „Mastery D“ traf Heiligabend nach drei Tagen wieder in Kiel ein. Der mit Forstprodukten beladene Frachter „Anika Braren“ wendete am zweiten Weihnachtstag und fuhr über Skagen nach Vlissingen in den Niederlanden.

Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals und die Folgen: Binnenschiffe können nicht ausweichen

In Kiel liegt seit dem Tag der Sperrung der Binnentanker „Detroit“, der Öl aus Hamburg nach Kiel gebracht hatte und seit der Sperrung an der Bunkerstation in der Wik liegt. Das Binnenschiff darf nur über den Kanal nach Hamburg fahren. In Rendsburg sitzt ebenfalls ein Binnentanker seit dem 21. Dezember fest. Die „Lena Marie“ hatte Öl aus Hamburg gelöscht und sollte längst wieder an der Elbe zurück sein.

Von den neun festliegenden Schiffen sind vier Binnentanker für die Ölversorgung der Lager in Kiel, Rendsburg und Brunsbüttel vorgesehen. Sie liefern Heizöl und Kraftstoffe für Tankstellen.

Diese Tanker haben keine Wahl: Binnenschiffe dürfen aus gesetzlichen Gründen nicht den Weg durchs Skagerrak nehmen. Sie müssen warten, bis die Schleusen wieder freigeben werden.

Nichts geht mehr im Nord-Ostsee-Kanal: Viele Tanker liegen noch fest

Vier weitere Tankschiffe liegen in Brunsbüttel im Ölhafen und eines am Bahnhofskai. Von ihnen durfte am Freitag das Tankschiff „Holstein“ auslaufen. Es durfte die kleine Südschleuse passieren. Der Kapitän der „Holstein“ nahm die erzwungene Pause mit Gelassenheit. In sein AIS-Gerät zur Dateninformation hatte er als Liegeplatz in Brunsbüttel „Bällebad“ statt Brunsbüttel eingegeben – Galgenhumor. „Die Seeleute können einem da schon leid tun. Sie müssen an Bord warten“, so Lotse Probst. Den in Kudensee festgemachten Kühlfrachter „Frio Chikuma“ hat er nach einem Tag verlassen: „Als alle Auflagen erfüllt waren, durfte unser Kollege das Schiff verlassen.“

Die Verkehrsüberwachung hatte der Besatzung des in Panama registrierten Schiffes drei Auflagen gemacht: Das Funkgerät auf der Brücke muss rund um die Uhr besetzt, das Schiff seemännisch sicher festgemacht und ab Windstärke 8 fahrbereit sein. Vermutlich darf die „Frio Chikuma“ am Dienstag als eines der ersten Schiffe wieder auslaufen und Kurs auf die Niederlande nehmen. Dann wird dieser Frachter exakt zwei Wochen im Kanal auf einer Position gelegen haben.