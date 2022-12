﻿Ölbekämpfung im Kanal: Einsatzkräfte bereiten sich auf Sturm vor

Rastplatz an der A 7 bei Dätgen: Rastplatz an der A 7 bei Dätgen:

Eine Reise nach Hause wäre für viele Lkw-Fahrer zu weit gewesen, um am 2. Weihnachtstag wieder rechtzeitig am Steuer zu sitzen. Daher verbrachten sie die Festtage in ihren Führerkabinen. Auf dem Autohof Bordesholm und in Brokenlande bei Neumünster erhielten die Trucker überraschenden Besuch.