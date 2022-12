﻿Öl-Leck: Nord-Ostsee-Kanal bleibt über den Jahreswechsel hinaus für Schiffe gesperrt

Der Nord-Ostsee-Kanal steht vor dem ruhigsten Jahreswechsel seiner Geschichte. Grund sind weiterhin Ölverschmutzungen bei Brunsbüttel als Folge eines Lecks in einer Pipeline. Deshalb bleibt der Kanal mindestens bis zum 3. Januar 2023 für Schiffe gesperrt. Das Havariekommando will den Einsatz jedoch beenden.

Kampf gegen die Verschmutzung: Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks beim Ausbringen von Ölsperren in Brunsbüttel.

Brunsbüttel. Das Leck in einer Öl-Pipeline bei Brunsbüttel bremst den Betrieb länger aus als erwartet: Der Nord-Ostsee-Kanal bleibt auch über den Jahreswechsel für die Schifffahrt gesperrt. Erstmals in seiner Geschichte ist die Wasserstraße damit in Friedenszeiten fast zwei Wochen lang für die komplette Schifffahrt voll gesperrt.

Eine entsprechende Nachricht erreichte am Dienstag Reedereien und Kapitäne. Die Folge: Hunderte Schiffe fahren inzwischen den Umweg über das Skagerrak.

Öl-Unfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel: Havariekommando kündigt Rückzug an

Noch am Dienstagmorgen hatte es zunächst ganz gut ausgesehen. Der größte Teil des ausgelaufenen Schweröls war während der Feiertage von Spezialschiffen aus dem Fahrwasser des Kanals aufgenommen worden. Deshalb kündigte das Havariekommando seinen Rückzug an.

Der Ölfilm auf dem Wasser sei an vielen Stellen so dünn, dass er nicht mehr bekämpfungsfähig sei, war von den Einheiten zu hören. Deshalb wolle das Havariekommando die eingesetzten Einheiten noch am Dienstag abziehen und die Kräfte schonen.

Ölverschmutzung: Landesbetrieb Küstenschutz lehnt Freigabe des Nord-Ostsee-Kanals ab

Zuständig ist nach dem Rückzug des Havariekommandos das Umweltministerium in Kiel mit dem Landesbetriebs Küstenschutz. Dort gab lehnte man nach Informationen von KN-online am Dienstagmorgen jedoch eine Freigabe des Nord-Ostsee-Kanals für den Schiffsverkehr ganz klar ab.

Demnach solle erst nach dem Jahreswechsel und der Feiertagspause am Dienstag, 3. Januar, die Lage durch das Ministerium und den Landesbetrieb neu bewertet werden. Es wurde auf dem Schutz von Wasservögeln auf der Elbe verwiesen.

Die Begründung: Es gebe immer noch Verschmutzungen an den Uferbereichen und an Anlagen wie Leitwerke und Reibhölzer durch Reste des Rohöls.

Deshalb habe der Landesbetrieb für Küstenschutz die weitere Sperrung der vielbefahrenen Wasserstraße angeordnet. Vor einer Öffnung solle zunächst ein Konzept zur Reinigung auch aller Ölreste erstellt und umgesetzt werden, hieß es aus Kreisen der Einsatzkräfte.