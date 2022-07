﻿ÖPNV in Schleswig-Holstein: Die Millionen-Spritze muss endlich kommen

Die kirchliche Trauung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Franca Lehfeldt auf Sylt ist einigen Gläubigen übel aufgestoßen. Beide gehören keiner Kirche an. Bischof Gothart Magaard erklärt, warum die Promi-Hochzeit in der evangelischen St. Severin-Kirche in Keitum möglich war.