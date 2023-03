﻿Auch Jobticket betroffen: Zugfahren in SH wird deutlich teurer

Bahnfahren wird in Schleswig-Holstein ab April 2023 auf vielen Strecken teurer.

Die Fahrpreise im Nahverkehr in Schleswig-Holstein steigen ab April 2023 deutlich. Auch der Preis des Jobtickets wird stark angehoben: In Kiel und Lübeck zahlen Jobticket-Inhaber künftig mehr als doppelt so viel. Die Details.