Der Nahverkehr in Schleswig-Holstein braucht viel Geld, um attraktiv zu bleiben: Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck fordert Hunderte Millionen Euro zusätzlich pro Jahr für den ÖPNV. Veränderungen sind unter anderem beim Ticketangebot geplant.

Nicht nur während der Kieler Woche kam es zu großem Gedränge an vielen Bahnhöfen in Schleswig-Holstein. Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck fordert deswegen deutlich mehr Geld vom Bund.

Kiel. Klare Ansage aus Schleswig-Holstein: Der Nahverkehrsverbund Nah.SH fordert vom Bund pro Jahr zusätzliche Mittel im deutlich dreistelligen Millionenbereich. „Wenn der Bund die Verkehrswende bis 2030 ernst nimmt, brauchen wir dieses Jahr eine Entscheidung zur deutlichen Erhöhung der Finanzmittel“, sagte Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck im Interview mit dieser Zeitung. 2021 wurden insgesamt rund 550 Millionen Euro in den ÖPNV in Schleswig-Holstein investiert, davon etwa zwei Drittel aus Bundesmitteln. Zu wenig, meint Beck.

Die Liste der Herausforderungen sei lang. „Auch in Schleswig-Holstein haben wir leider viele Probleme mit der Infrastruktur und werden einen enormen Aufwand haben, die Strecken wieder in Stand zu setzen und zusätzlich auszubauen.“ Der Bund habe den ÖPNV in den jüngsten Jahren zu stark vernachlässigt.

ÖPNV in Schleswig-Holstein: Regierung will Mobilitätsgarantie

Neben der Instandhaltung der bisherigen Infrastruktur möchte Nah.SH vor allem auf Angebotsausbau setzen. So werden auf dem Land viele Orte nur selten und an Sonntagen teils gar nicht von öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren. Die schwarz-grüne Landesregierung nimmt sich in ihrem Koalitionsvertrag deswegen eine sogenannte Mobilitätsgarantie für alle Menschen vor. Von einer „verlässlichen und regelmäßigen“ Anbindung ist die Rede.

Beck wird konkreter: „Wir möchten, dass jeder Ort in Schleswig-Holstein mindestens einmal pro Stunde jeden Tag im Jahr erreichbar ist.“ Teil der Strategie sind insbesondere On-Demand-Angebote wie Ruftaxis. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht, das Land möchte zunächst mit Pilotprojekten starten.

Nah.SH: Nach dem 9-Euro-Ticket könnte sich die Tarifgestaltung verändern

Reformen kündigte Beck auch bei der Gestaltung der Tarife an. Hintergrund ist unter anderem der Erfolg des 9-Euro-Tickets: In Schleswig-Holstein wurden bisher mindestens 330 000 der günstigen Fahrkarten verkauft.

Eine Erkenntnis des 9-Euro-Tickets ist laut Beck, dass die Menschen vor allem ein einfaches Tarifsystem zu schätzen wüssten. „Deswegen müssen wir mehr auf Durchschnittspreise gehen und die Tarifgerechtigkeit ein Stück weit aufheben.“ Tarifgerechtigkeit bedeutet, dass Fahrgäste für kurze Strecken wenig und für längere Strecken mehr Geld zahlen müssen.

365-Euro-Ticket für Schleswig-Holstein nicht geplant

Um den Fahrkartenkauf über die Bundesländergrenzen hinaus zu erleichtern, plant Nah.SH im ersten Schritt eine gemeinsame Vertriebsstruktur mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Das soll auch ein spezielles Ticketsystem einschließen: Bei Betreten von Bus oder Bahn muss der Fahrgast per Smartphone die Einstiegshaltestelle bestätigen, den Ausstieg erkennt das System von allein und rechnet automatisch den günstigsten Fahrpreis ab.

Die Einführung eines 365-Euro-Tickets wie in Wien lehnt Beck ab. Das Jahresticket habe in Österreichs Hauptstadt nachweislich zu keiner Nachfragesteigerung geführt. Gründe für den Erfolg des Nahverkehrs seien dort gute ÖPNV-Infrastruktur und entsprechende Parkraumbewirtschaftung.