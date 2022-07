﻿ÖPNV-Projekte in Gefahr: SPD kritisiert Regierung in Schleswig-Holstein scharf

Das Kreuzfahrtschiff „Aidanova“ muss den Besuch im norwegischen Kristiansand am Donnerstag kurzfristig absagen. Grund ist ein Zwischenfall an Bord, der den Antrieb kurzzeitig lahmlegte. Das Schiff sollte deshalb mit zwei Schleppern in Kristiansand einlaufen. Da nur ein Schlepper verfügbar war, wurde Kurs auf Kopenhagen genommen.