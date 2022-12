Offizielle Eröffnung des alten Bunkerstollens auf Helgoland

In nicht einmal einem Monat läuft die Frist für die E-Auto-Prämie in voller Höhe ab – doch etliche Käufer in Schleswig-Holstein warten noch immer auf ihren längst bestellten Wagen. Am Ende könnte es auf die Zulassungsstellen ankommen, denn für den Zuschuss-Antrag müssen die Autos angemeldet sein.