Ohne Hummels fahren wir zur WM

Heute im Newsletter: Bundestrainer Flick präsentiert die Mannschaft für die Fußball-WM in Katar. Neues zum Holstein-Stadion. Und Debatte ums Gehwegparken in der Kieler Innenstadt.

Hansi Flick nimmt 26 Spieler mit zur WM in Katar.

das Warten ist vorbei: Bundestrainer Hansi Flick hat seinen 26 Spieler umfassenden Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben. Mit zwei Debütanten, einem Rückkehrer - aber ohne Mats Hummels. Der reagierte entsprechend niedergeschlagen. „Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere“, schrieb der 33 Jahre alte Dortmunder Abwehrchef auf Instagram.

Bleiben wir beim Fußball. Langsam rückt in Kiel der Baubeginn für das neue Holstein-Stadion näher. In den nächsten Tagen starten die Arbeiten für die neue Erschließungsstraße, mit der im nächsten Jahr der geplante Stadion-Umbau möglich werden soll. Passend dazu soll nun auch die Veloroute 10 nördlich des Wissenschaftsparks in Richtung Holstein-Stadion ausgebaut werden. „Wir möchten die Menschen animieren, nicht nur mit dem Auto zum Stadion zu kommen, sondern auch zu Fuß und mit dem Fahrrad“, heißt es seitens der Politik.

Als Autofahrer hat man in Kiel eh nicht viel zu lachen. Im Dauerstreit um den angemessenen Umgang mit Parkplätzen bewegen sich nun zumindest Verwaltung und Opposition ein wenig aufeinander zu. Die CDU hat ein eigenes Konzept präsentiert, worin allerdings zum Ärger der SPD ein flächendeckendes Verbot des Gehwegparkens abgelehnt wird. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) verweist darauf, dass es bei dem Verbot um gesetzliche Vorschriften gehe, die nicht verhandelt werden könnten. Die Kompromissfindung dürfte spannend werden.

Ulrike Lindner vom Mettenhofer Ortsbeirat weiß, wie wichtig eine öffentliche Toilettenanlage am Heidenberger Teich für die Bürger des Stadtteils ist. © Quelle: Katja Schweckendiek

Im Sommer wird hier gegrillt und gechillt, gepicknickt und gespielt: Die Parkwiese am Heidenberger Teich in Kiel-Mettenhof ist ein beliebter Treffplatz. Eine öffentliche Toilette gibt es allerdings nicht. Jetzt denkt Ulrike Lindner vom Ortsbeirat über eine automatisierte Anlage nach.

