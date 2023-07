﻿Wie Volker Fuhrwerk zu Schleswig-Holsteins größtem Küchengarten kam

Panker. Im Sternerestaurant 1797 in Panker erwarten den Gast am Abend sechs Gänge. Der erste sieht unscheinbar aus, hat es aber in sich: „Salat vom Helgoländer Hummer mit jungen Möhren, Estragon und Kopfsalat aus dem eigenen Garten“. Der Garten, von dem hier die Rede ist, ist der größte Küchengarten Schleswig-Holsteins. Höchstwahrscheinlich – und mindestens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Volker Fuhrwerk ist kein Mensch der Superlative. Vor zehn Jahren kam der Küchenchef aus Berlin in die Ole Liese Panker und beliefert seitdem aus seiner Küche die beiden Restaurants des Landhotels, Ole Liese Wirtschaft und Restaurant 1797. Der Küchengarten war von Anfang an dabei, nur im Kleinformat. „Jetzt sind wir deutschlandweit ganz weit vorne“, sagt der 42-jährige Sternekoch Volker Fuhrwerk. Doch bevor er diese Nachricht verbreitet, will er erst einmal sehen, ob auf den Beeten in Steinwurfweite der Olen Liese alles gut gedeiht.

Ole Liese Panker: Sternekoch Volker Fuhrwerk hat eine Vollzeitgärtnerin

Streift man mit Fuhrwerk zwischen Tomatenstauden, Auberginen und Obstbäumen, gewinnt man den Eindruck, dass dies der Fall ist. In Steinwurfweite der Olen Liese ist im vergangenen Jahr ein grünes Reich von 3000 Quadratmetern Größe entstanden. „Es war schon ein echtes Projekt“, resümiert Ole-Liese-Koch Fuhrwerk, während er in seinem Garten steht, auf den er auch vom Fenster seiner Wohnung aus blicken kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Begriff ist wörtlich zu nehmen. Denn am Anfang der Vergrößerung stand das EU-Projekt Tourban, das Akteure im Bereich des Städtetourismus dabei unterstützt, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu werden. Während der Corona-Zeit bewarb sich Koch Fuhrwerk und wurde angenommen. Neben einem Mentoring-Programm brachte ihm Tourban 10 000 Euro an Fördergeld ein. Diese nutzte Fuhrwerk im Hotel und Restaurant Ole Liese Panker vor allem, um sich von der nahe gelegenen Bio-Gärtnerei Prisemut beraten zu lassen.

Beetplanung, Gemüseauswahl, Geräte, Bewässerung: Bei einem Küchengarten dieser Größenordnung gibt es viel zu bedenken. Klar war dem Sternekoch aus Schleswig-Holstein auch, dass ein Minijob wie bei der kleinen Version für seine Pflege nicht mehr ausreichen würde. „Zum Glück habe ich dann Andrea kennengelernt“, sagt er und erntet ein strahlendes Lächeln.

Andrea Jörn ist keine gelernte Gärtnerin. Aber wenn sie von Market Gardening und Permakultur, von Saatguterhaltung und Insektenvölkern spricht, ist klar, dass Volker Fuhrwerk mit ihr die Richtige gefunden hat. Die Gastronomin, die lange Jahre das Kaffeehaus in Schönberg führte, ist seit März die Herrin des Küchengartens in Panker. Bei der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen, die die Ole Liese betreibt, ist sie fest angestellt. Obwohl sie nicht in der Küche arbeitet, ist sie ein wichtiges Mitglied im Team von Koch Volker Fuhrwerk und mitverantwortlich dafür, was in der Ole Liese Wirtschaft oder im Restaurant 1797 auf den Teller kommt.

Sternekoch Volker Fuhrwerk: „Der Garten ist ein echter Kreativ-Booster“

„Für mich sind Andrea und der Garten ein echter Kreativ-Booster“, sagt der Chef, der mindestens zweimal pro Woche durch die Beete geht, um sich für neue Gerichte inspirieren zu lassen. Er könnte es sich auch einfacher machen. „Als Koch möchte man immer das haben, was man will, wann man es will“, sagt Fuhrwerk. Früher, in Berlin, habe er auch so gedacht. „Aber seit ich hier bin, wird mir immer klarer, dass man so letztlich gegen die Natur arbeitet.“

Seit er den umgekehrten Weg geht, beschenkt ihn die Natur mit einer Fülle von Lebensmitteln, die seinen Küchenstil mehr und mehr prägen. Aber sie mache eben auch „ihr eigenes Ding“. In seinem Garten wachsen zum Beispiel Taglilien, deren Blüten ebenso dekorativ wie wohlschmeckend sind. Ein ideales Lebensmittel für sein Sternerestaurant 1797 in Panker. Nur: Als die Blüten erntereif waren, hatte das Lokal gerade geschlossen. Also wurden sie nur in der Ole Liese Wirtschaft serviert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei ist Fuhrwerk weit davon entfernt, sich in Richtung der Nordischen Küche zu entwickeln, deren Herbheit auch die neue Regionalküche in Deutschland stark prägt. „Wenn es mir nicht schmeckt, dann verwende ich es nicht“, bekennt er.

Sowohl seine Sterneküche im Restaurant 1797 als auch seine bodenständigeren Gerichte in der Olen Liese Wirtschaft sind daher von einer zeitgemäßen Form der französischen Klassik geprägt, die er mitunter subtil regionalisiert. „Den Weißwein, der bei einer Sauce Rouille für die Säure sorgt, kann man auch durch Stachelbeeren ersetzen“, berichtet er von seinen Experimenten. Den Lachs auf dem Frühstücksbuffet der Olen Liese würze er normalerweise mit Dill. „Aber wenn dessen Saison vorbei ist, geht es mit Bronzefenchel genauso gut.“

Der Garten ermögliche ihm so, die „Dinge in die eigene Welt abzuwandeln“. Und die Gäste seien begeistert, wenn er sie in die Beete zu Andrea schicke, die ihnen die Produkte für die Ole Liese vor der Ernte zeigen könne.

Lesen Sie auch

Ob sein grünes Reich eigentlich auch zur Wirtschaftlichkeit seiner Küche beitrage? Volker Fuhrwerk lacht. In Anbetracht der Investitionskosten dürfte das auf sich warten lassen. Und mit dem ihm eigenen Understatement fügt er an: „Aber ein schönes nice to have ist er natürlich schon jetzt.“

KN