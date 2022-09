﻿Omikron-Impfstoffe: Ärzte in SH könnten in wenigen Tagen loslegen

Die EU hat die neuen Omikron-Booster zugelassen – jetzt ist es nur noch eine Frage von Tagen, wann auch in Schleswig-Holstein erste Dosen der angepassten Impfstoffe verfügbar sind. Ärzte und Impfzentren sehen sich vorbereitet. Wer sollte sich nun piksen lassen? Das sagt der Kieler Experte Helmut Fickenscher.

Kiel. Die neuen Corona-Impfstoffe stehen in den Startlöchern – die ersten, an Omikron angepassten Vakzine. Auch in Schleswig-Holstein kann es nun schnell gehen: Bis kommenden Dienstag können Ärzte und Apotheken die Impfstoffe bestellen. „Danach erfolgt die Auslieferung über die Apotheken an die Praxen“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), Nikolaus Schmidt. „Die Ärzte sind vorbereitet.“ Erste Dosen könnten bereits am Donnerstag eintreffen.

Auch in den 15 Impfstellen des Landes sollen die neuen Impfstoffe nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel angeboten werden – wenn denn genügend davon verfügbar sind. Das Bundesgesundheitsministerium erwartet in den kommenden beiden Wochen rund 14 Millionen Dosen. Angaben über die Menge des Impfstoffs für Schleswig-Holstein machten auf Anfrage weder das Gesundheitsministerium in Berlin noch in Kiel.