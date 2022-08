﻿Opfer in Lütjenburg über den Markt gezerrt: Täter muss in Psychiatrie

Augenzeugen der bizarren Szene am Lütjenburger Markt glaubten an Filmaufnahmen, doch für das Opfer war die Gewalt brutale Realität: Am helllichten Vormittag zerrten zwei Räuber einen schwer verletzten Mann (54) in aller Öffentlichkeit an einem Strick um den Hals in die Sparkasse. Einer der Täter wird jetzt dauerhaft in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.

Kiel/Lütjenburg. Im Sicherungsverfahren gegen einen 49-jährigen Gewalttäter aus Kiel hat das Landgericht die Unterbringung des Beschuldigten in der forensischen Psychiatrie angeordnet. Nach brutalen Misshandlungen eines 54-Jährigen in Lütjenburg im August 2021 war der Kieler bereits vorläufig in einer geschlossenen Anstalt untergebracht worden.

Ihr Urteil stützt die 10. Strafkammer auf das Gutachten eines Sachverständigen, der dem Täter eine psychische Krankheit mit hoher Rückfallgefahr bescheinigte. Einzelheiten zur Diagnose kamen bei der öffentlichen Urteilsverkündung nicht zur Sprache. Mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte hatte die Kammer das Publikum für die Dauer der Verhandlung ausgeschlossen.

Mittäter (44) aus Lütjenburg war ein Nachbar des Opfers

Ab Mitte November muss sich ein mutmaßlicher Mittäter (44) aus Lütjenburg wegen mehrerer Raub- und Körperverletzungsdelikte vor dem Landgericht verantworten. Gemeinsam mit dem jetzt verurteilten Kieler soll er in die Wohnung des Opfers eingebrochen sein.

Hintergrund sollen Spannungen zwischen den Lütjenburgern gewesen sein, die Tür an Tür ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt bewohnten. Laut Anklage brachen die Täter in die Wohnung des Nachbarn ein, raubten ihm unter Tritten und Schlägen Smartphone und Geldbörse, banden ihm einen Strick um den Hals und zerrten ihn gewaltsam auf die Straße.

Opfer wurde in die Lütjenburger Sparkassenfiliale getrieben

Unter weiteren Misshandlungen wurde das hilflose Opfer am späten Vormittag vor zahlreichen Passanten in die Sparkassenfiliale getrieben. Am Geldautomaten wollten die Täter den Verletzten zwingen, 500 Euro abzuheben. Doch die räuberische Erpressung blieb ein Versuch.

Ein Zeuge hatte den Ernst der Lage erkannt und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen das Duo auf frischer Tat fest. Das Opfer kam mit zahlreichen Rippenbrüchen, Hämatomen und Schürfwunden an Kopf, Hals und Oberkörper in ein Krankenhaus.

Verletzungen hätten zum Tod des Opfers führen können

Die Verletzungen hätten zum Tod führen können, zitierte der Vorsitzende das rechtsmedizinische Gutachten. Eine andere Strafkammer, die ab November gegen den offenbar schuldfähigen Mittäter verhandelt, hat sich auf einen längeren Prozess bis Januar 2023 eingestellt.

Denn in der zweiten Verhandlung wird es auch um weitere Vorwürfe gehen, die in der 5000-Einwohner-Stadt ebenfalls Aufsehen erregten: In einem Discounter rastete der 44-Jährige aus, nachdem ihn eine Verkäuferin auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Gewaltausbruch in Lütjenburger Discounter wird ebenfalls verhandelt

Laut Vorwurf schien der alkoholisierte Mann zunächst bereit, sich an der Kasse eine Maske zu kaufen, um im Laden bleiben zu dürfen. Doch wie berichtetet, eskalierte auf dem Weg dorthin die Lage: „Er beleidigte die Verkäuferinnen, bewarf sie mit Waren und begann, auf sie einzuprügeln.“

Einer Mitarbeiterin (51) brach der Angeklagte demnach das Nasenbein. Ihrer Kollegin (44) schlug er mehrfach ins Gesicht und riss ihr büschelweise Haare aus dem Kopf. Die Frau erlitt ein Schleudertrauma und einen Schock.

Ein couragierter Kunde überwältigte den Täter und brachte ihn zu Boden. Die Polizei nahm den 44-Jährigen in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft beantragte erneut Haftbefehl gegen den Wiederholungstäter, der nach diesem weiteren Zwischenfall vom Amtsgericht erlassen wurde.