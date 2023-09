﻿Opposition zum Konfliktfall Nationalpark Ostsee: „Eine Unverschämtheit!“

Kiel. Zwei Tage vor dem Landesparteitag der Grünen hat die Opposition eine Debatte im Landtag dazu genutzt, die Regierungskoalition öffentlich vorzuführen. Thema war der Nationalpark Ostsee: Während unten an der Förde ein einsames Boot des Umweltverbands BUND für das Projekt Flagge zeigte und Fischer auf der Kieler Förde dagegen demonstrierten, führten CDU und Grüne auf großer Bühne ihren Konflikt vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grünen wollen den Nationalpark wegen seiner größeren Verbindlichkeit und der Sanktionsmöglichkeiten gegen Umweltsünder unbedingt, die Union lehnt ihn kategorisch ab. Gleichwohl werde der Konsultationsprozess fortgesetzt, hieß es am Donnerstag. Aber warum?

Losse-Müller (SPD) geht mit Günther hart ins Gericht

„Das ist ein krasser Offenbarungseid für Ihre Koalition, Herr Ministerpräsident“, sagt Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) am Ende einer erregten Debatte. Weil Daniel Günther (CDU) es bei den Koalitionsverhandlungen 2022 nicht geschafft habe, den Konflikt zwischen Schwarz und Grün zu klären, sei Schleswig-Holstein in einen vermeintlich ergebnisoffenen Prozess geschickt worden. „Und das ist eine Unverschämtheit“, ruft Losse-Müller mit überkippender Stimme. „Lassen Sie Ihre Beziehungsprobleme nicht an den Leuten aus, die sich wirklich um die Ostsee kümmern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Günther hatte in seiner Funktion als CDU-Chef einen Antrag zum CDU-Landesparteitag am 5. Oktober mitunterzeichnet und sich klar von der Idee eines Nationalparks distanziert. Riss durch die Koalition? „Ich sage Ihnen: Da ist kein Riss“, sagt die CDU-Abgeordnete Cornelia Schmachtenberg und löst damit in den Reihen von SPD, FDP und SSW Heiterkeit aus. Eines stehe schließlich fest, beharrt sie: „Es muss ein Mehr an Schutz geben.“ Als Beispiele nennt Schmachtenberg Vereinbarungen mit dem Wassersport, Anpflanzungen von Seegraswiesen, künstliche Riffe, die Verbesserung von Kläranlagen und ein verbessertes Umweltmanagement.

Grüne betonen: Mit Freiwilligkeit wird Naturschutz nicht gewährleistet

Ob das reicht? Die Grünen-Politikerin Silke Backsen berichtet von Sternstunden an der dänischen Ostsee, wo sie kürzlich ein Schweinswalweibchen mit ihrem Jungen beobachtet habe. Es seien solche Erlebnisse, die sie erden. „Wir sind gewählt worden, um verbindliche Leitplanken für die Menschen im Land zu erstellen“, wendet sich Backsen ans Plenum. „Das sollte erst recht für den Natur- und Meeresschutz gelten.“ Mit freiwilligen Aktionsplänen und Allianzen allein lasse sich die Natur jedenfalls nicht schützen. Ähnlich hatte es zuvor ihr Parteifreund, der Umweltminister Tobias Goldschmidt, formuliert.

Den Fliehkräften in der Koalition sei freier Lauf gelassen worden, murrt SSW-Mann Christian Dirschauer. Die CDU habe den Beteiligungsprozess torpediert. „Nach Wortbruch kommt Vertrauensbruch und dann Schiffbruch.“ FDP-Fraktionschef Christopher Vogt begrüßt bei aller Kritik, dass der Koalitionskonflikt immerhin mal offen ausgetragen werde. „Das wurde auch Zeit.“ Minister Goldschmidt müsse aber eines einsehen: „Sie haben hier im Parlament für Ihre Nationalpark-Pläne keine Mehrheit.“ Die FDP sei jedenfalls dagegen.

Lesen Sie auch

Die stärksten Worte wählt die SPD-Abgeordnete Sandra Redmann, um der Koalition die Leviten zu lesen. „Die Grünen haben eine Werbetour entlang der Ostseeküste durchgeführt, ihren Heiligenschein dabei vor sich hergetragen, um dann zu merken, dass auch sie nicht übers Ostseewasser laufen können.“ Die CDU habe das Verfahren hintertrieben. „Wenn man eine Anleitung für einen misslungenen Prozess sucht: Hier kann man sie finden.“

KN