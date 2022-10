﻿Ortung im Gepäck: Wie geht der Flughafen Hamburg mit Airtags im Koffer um?

Hamburg. Nach dem Kofferchaos am Hamburger Flughafen im Sommer, als manche Reisenden wochenlang nach verloren gegangenem Gepäck fahnden mussten, befürchten auch vor den Herbstferien viele Norddeutsche, dass sie ohne Koffer, Rucksack oder Reisetasche ankommen. Manche haben sich deshalb kleine Tracker wie Airtags von Apple angeschafft, um ihre Sachen orten zu können. Doch zum Ferienstart in Schleswig-Holstein dürfte manchen die Aussage der Fluggesellschaft Lufthansa – zu der auch Eurowings gehört – kalt erwischen, dass die Tracker im Gepäck gar nicht erlaubt sind.

Airtags könnten elektronische Systeme des Flugzeugs stören

„Das ist keine Sache, die nur die Lufthansa betrifft. Das Verbot ergibt sich aus den weltweit verbindlichen Richtlinien, welche elektronische Geräte mitgenommen werden dürfen“, betont Lufthansa-Sprecher Michael Lamberty. Die Gepäck-Tracker gehörten in die Kategorie der tragbaren elektronischen Geräte mit Lithium-Batterien wie auch Kameras oder Mobiltelefone, die den internationalen Gefahrgut-Bestimmungen für die Beförderung in Flugzeugen unterliegen. Sie dürfen zwar in den Koffer, müssen aber ausgeschaltet sein. So soll vermieden werden, dass sie elektronische Systeme des Flugzeugs stören könnten.

Die Airtags müssten folglich aufgrund ihrer Sendefunktion deaktiviert werden, so Lamberty. Dann erfüllten sie jedoch ihren Zweck nicht mehr. „Wir wissen, dass die International Air Transport Association (IATA) derzeit dabei ist, das Regelwerk zu überarbeiten, und hoffen, dass es bald eine Klärung gibt.“

Andere Fluggesellschaften bestätigen die Linie der Lufthansa

Andere Fluggesellschaften wie die Condor bestätigen die Linie der Lufthansa mit Verweis auf die geltenden Gepäckbestimmungen und Vorgaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit. „Diese erlaubt keine Beförderung von Airtags im Sendungsmodus“, so eine Condor-Sprecherin.

In der Praxis wird das allerdings offenbar nicht kontrolliert. „Das fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich“, sagt Marcus Henschel, Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Hamburger Airport. Zwar werde im Rahmen der Luftsicherheitskontrolle das Gepäck auf Sprengstoff und andere gefährliche Gegenstände untersucht. „Aber wir prüfen nicht, ob ein Airtag im Koffer ist.“

Vonseiten des Flughafens Hamburg gibt es kein allgemeines Verbot der Gepäck-Tracker. Die Airlines legten fest, was an Bord ihrer Maschinen erlaubt sei, so eine Sprecherin.

In den Herbstferien werden dort täglich bis zu 45 000 Passagiere erwartet, teilt der Airport mit. An den stärksten Reisetagen seien 165 Starts und noch einmal so viele Landungen geplant. Es sei daher empfehlenswert, etwa zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Mit mehr Vorlauf zu kommen, lohne sich nicht, weil die Check-in-Schalter in der Regel erst zwei bis drei Stunden vor Abflug öffnen. „Eine zu frühe Ankunft könnte Wartezeiten unter Umständen unnötig verlängern, wenn sich zu Spitzenzeiten auch schon Passagiere einreihen, die erst vier oder fünf Stunden später fliegen“, so eine Sprecherin. Um morgens die Lage zu entzerren, öffnen die Terminals bis Ende Oktober um 3.15 Uhr und die Sicherheitskontrolle ab 3.30 Uhr – eine halbe Stunde früher als sonst.

Bundespolizei gibt Tipps fürs Handgepäck

Damit es in den Schlangen zügig vorangeht, bittet die Bundespolizei darum, vorab die Gültigkeit aller Reisedokumente zu prüfen und beim Handgepäck auf ein paar Details zu achten. "Sämtliche Flüssigkeiten in Behältnissen bis 100 Milliliter müssen in einem transparenten Plastikbeutel verstaut werden", so Henschel. Und: "Elektronische Geräte wie Laptop oder Tablet müssen aus dem Handgepäck herausgenommen und in eine separate Kontrollwanne gelegt werden." Auch Jacken oder Mäntel gehören in eine eigene Wanne. "Dann geht es für alle schneller."