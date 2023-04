﻿ADAC-Stauprognose für Ostern 2023 in SH: Wann ist der Stau am größten?

Osterverkehr in Norddeutschland

Schleswig-Holstein. Stauprognose zu Ostern 2023: Stau auf der A7 vor dem Elbtunnel in Hamburg wird den Osterverkehr 2023 nach Einschätzung des ADAC besonders am Gründonnerstag und Ostermontag für Wartezeiten auf der Autobahn in SH sorgen.

Gute Buchungslage und viel Verkehr zu Ostern 2023 auf den Straßen in Schleswig-Holstein: Wer Staus über Ostern in SH und Wartezeiten meiden will, sollte nach Stauprognose des ADAC nicht am Gründonnerstag oder Ostermontag unterwegs sein. Besonders die A1 und A7 wird vom Osterverkehr belastet sein.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket