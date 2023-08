﻿Bosau: Spinnen lösen Polizeieinsatz aus

Bosau. Die Polizisten haben bei diesem Einsatz mit dem Schlimmsten gerechnet. Die Meldung über den Notruf am späten Dienstagabend (15. August 2023) war eindeutig. Passanten meldeten gegen 23 Uhr panische Schreie einer Frau aus einem Appartementhaus am Großen Plöner See in Bosau.

Bewohner öffneten selbst die Tür

Eine Funkstreife des Polizeireviers Eutin suchte daraufhin schnellstmöglich den Einsatzort auf. Die Beamten kamen zunächst nicht in das Gebäude, konnten aber durch Nachbarn an einen Schlüssel gelangen und schließlich zur betroffenen Wohnung vordringen. Die Bewohner des Appartements öffneten den Uniformierten selbst die Tür. Ob des späten Besuchs zeigten sie sich überrascht, aber von einer Ausnahmesituation könne keine Rede sein. Schnell konnten die Polizisten erkennen, dass es sich nicht um den Ort eines Verbrechens handelte, sondern lediglich um einige unerwünschte tierische Besucher in der Wohnung.

Polizei musste keine „Platzverweise“ aussprechen

Eine 20-jährige Ostholsteinerin hatte mehrere Spinnen in den Räumen entdeckt und war kurzzeitig in große Panik vor den Tierchen geraten. Die persönliche Ausnahmesituation hatte sich vor dem Erscheinen der Beamten jedoch wieder beruhigt. „Da sich das achtbeinige polizeiliche Gegenüber mutmaßlich unbeeindruckt von Platzverweisen oder Ähnlichem gezeigt hätte, verzichtete die Streife auf weitere Maßnahmen“, teilte Polizeisprecher Mark-Dominik Wille mit.

