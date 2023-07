﻿Vor Fehmarn: Aufmerksame Eskorte für Zerstörer „Severomorsk“

Puttgarden. Erneut ist die russische Flotte in der Ostsee präsent: Der Großzerstörer „Seweromorsk“ ist am Sonntag zu einem Manöver durch den Fehmarnbelt gefahren. Nach Angaben der russischen Marine kam die „Severomorsk“ von einer U-Boot-Jagdübung in der Barentssee.

Während der Fahrt entlang der norwegischen Küste war das Schiff in dieser Woche von der norwegischen Küstenwache begleitet worden. Bei der Einfahrt in das Kattegat am Samstag übernahm dann die dänische Marine die Beobachtung des 6900 Tonnen verdrängenden Zerstörers. Nach der Passage des Großen Belts befand sich die „Severomorsk“ am Sonntag um 11 Uhr vor dem Fehmarnbelt. Dort warteten ein Sea-King-Hubschrauber der Marine und das Einsatzschiff „Neustadt“ der Bundespolizei auf den Zerstörer.

Gemeinsam mit dem dänischen Patrouillenboot „Diana“ wurde der graue Koloss mit einer Geschwindigkeit von rund zwölf Knoten durch die Baustelle des Fehmarnbelttunnels geleitet. Aus Sicherheitsgründen blieb die Eskorte auch in der Kadetrinne.

Drittes russisches Marineschiff vor dem Fehmarnbelt binnen einer Woche

Die 163 Meter lange „Severomorsk“ ist nach der Fregatte „Neustrashimiy“ und einer Raketenkorvette bereits das dritte russische Marineschiff in dieser Woche im Fehmarnbelt. Sie alle werden voraussichtlich am letzten Sonntag im Juli an der Flottenparade in St. Petersburg teilnehmen. Die Parade findet zu Ehren der russischen Marine statt.

Präsident Wladimir Putin werden dann die modernsten Schiffe der russischen Flotte präsentiert. Der 1987 in Dienst gestellte Zerstörer „Severomorsk“ der „Udaloy“-Klasse ist eines der am schwersten bewaffneten Schiffe der russischen Flotte. Das Schiff ist auf U-Boot-Jagd und Angriffe auf große Schiffsverbände spezialisiert.

Kommen noch russische Atom-U-Boote in die Ostsee?

Seit 2017 schickt die russische Nordflotte jedes Jahr im Juli große Schiffe und Atom-U-Boote in die Ostsee. Die U-Boote sind in diesem Jahr bisher ausgeblieben. 2022 waren zwei russische Atom-U-Boote in der Ostsee unterwegs.

Ursprünglich hatte die russische Nachrichtenagentur TASS Ende Juni zwei Atom-U-Boote für die Parade angekündigt. Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben jedoch zu Veränderungen in der russischen Flotte geführt.

KN