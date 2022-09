﻿Karte zeigt Meeresspiegelanstieg: Städte und Dörfer in SH droht Überflutung

"Szenario 3 (Anstieg um 1,40 Meter, ohne Temperaturanstieg gerechnet). Expertin Caroline Schuldt: "Das sehr realistische Szenario beruht auf neuesten Erkenntnissen." Der Eckernförder Südstrand wäre Geschichte. Häuser in jetziger 1-A-Lage in Strande stünden im Überflutungsgebiet, ebenso Immobilien in erster Reihe an der Kiellinie. Spätestens in diesem Fall stünden Schönberger Strand und große Areale der Hohwachter Bucht nahe Lütjenburg vor dem Untergang.